Ζούμε στη χώρα που η αστυνομία βγάζει φωτογραφία ένα… ηχείο!

Έχουν βγει πολλά ανέκδοτα για την τυπολάτρεια της αστυνομίας. Το καλύτερο που θυμάμαι είναι με τον αστυνομικό που επειδή δεν ήξερε καλή ορθογραφία αντί να γράψει στην αναφορά του «οδόστρωμα» έριξε το θύμα στο «χαντάκι» και ξέμπλεξε με τα ορθογραφικά… Στο Αγρίνιο το πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Κι όχι μόνο έβγαλαν ανακοίνωση για τη σύλληψη ενός τύπου που… έπαιζε δυνατά μουσική αλλά για να δείξουν την αποτελεσματικότητα τους, έβγαλαν και φωτογραφία το ηχείο του δράστη. Και το κότσαραν πάνω από την κάτωθι ανακοίνωση:

«Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες νωρίς το πρωί, στην οικία του, είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ηχείο, αναπαράγοντας μουσική σε μεγάλη ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων»

Και ναι, ζεις σε αυτή τη χώρα, την ίδια χώρα που για υποθέσεις οι οποίες αφορούν όλο τον ελληνικό λαό, οι φορείς ποιούν τη νήσσα- ανάμεσα τους και η Αστυνομία- αλλά για τη σύλληψη ενός τύπου που… έπαιζε δυνατά μουσική βγαίνουν ανακοινώσεις και βγάζουν φωτογραφία το αντικείμενο του… εγκλήματος.

Το. αντικείμενο του... εγκλήματος

Ναι, ζεις σε αυτή τη χώρα που η αλήθεια όταν δεν βολεύει «μπαζώνεται», που οι αγρότες τρώνε ξύλο στους δρόμους, που νεαροί… πέφτουν πάνω σε ζαρντινιέρες, άλλοι νεαροί είναι φυλακή για… ένα αποτύπωμα σε μια σακούλα, που ποινικολόγοι μπορούν να δέρνουν τη γυναίκα τους και να κόβουν βόλτες στην Αττική Οδό αλλά έχουμε την πρεμούρα να βγάζουμε ανακοινώσεις και φωτό για ένα ηχείο.

Ναι, σε αυτή τη χώρα ζεις… Και θα συνεχίσεις να ζεις, όσο τους δίνεις το δικαίωμα να πιστεύουν ότι μπορούν να σε κοροϊδεύουν. Όλοι.