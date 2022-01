«Dancing with the Stars» με Ισμήνη Παπαβλασοπούλου και Άγγελο Μπράτη

Απόψε, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στις 21:00, χορεύουμε στον ρυθμό του «Dancing With The Stars»!

Η εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον πολυτάλαντο Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται στο πιο ανατρεπτικό, τηλεοπτικό ballroom τους 6 αγαπημένους celebrities και τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση της Χριστίνας Βραχάλη και του παρτενέρ της, για να παρουσιάσουν εκπληκτικές και πολύ απαιτητικές χορογραφίες! Ένταση, αγωνία αλλά και αυστηρή κριτική από τους ειδικούς Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Στέφανο Δημουλά.

Special Guests, δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της μόδας, οι οποίοι θα συναντήσουν την τέχνη του χορού, μέσα από δύο ανατρεπτικές εμφανίσεις!

Το top model Ισμήνη Παπαβλασοπούλου και ο σχεδιαστής υψηλής ραπτικής Άγγελος Μπράτης, οι αγαπημένοι κριτές του GNTM, θα λάμψουν στο ballroom του «Dancing With the Stars» σε διαφορετικές, υπέροχες χορογραφίες!

Η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου θα έρθει αντιμέτωπη με τη Shakira χορεύοντας τον πιο sexy και αναπάντεχο χορό!

Ο Άγγελος Μπράτης θα ξαφνιάσει παρουσιάζοντας την πιο πολύχρωμη, funky και ανατρεπτική χορογραφία!

Δώδεκα επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» μετατρέπουν το ballroom σε ένα υπέροχο χωριό της Ισπανίας και ανάβουν «φωτιές», σε μία latin γιορτή με πάθος και μοναδικές χορευτικές κινήσεις!

Λίγες εβδομάδες πριν από τον μεγάλο τελικό, τα 6 υπέροχα αστέρια δοκιμάζουν τις αντοχές τους και διεκδικούν την παραμονή τους στο χορευτικό σόου, που τα έχει όλα!

Η Βασιλική Μιλλούση και ο παρτενέρ της Μαξίμ Στάντνικ θα παρουσιάσουν ένα Argentine Tango «χαμένοι» σε μία νύχτα γεμάτη με αστέρια και έρωτα!

και ο παρτενέρ της θα παρουσιάσουν ένα Argentine Tango «χαμένοι» σε μία νύχτα γεμάτη με αστέρια και έρωτα! Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Ελισάβετ Μαντάνη «μετρούν αντίστροφα», κατακτούν το φεγγάρι και χορεύουν Paso Doble!

και η «μετρούν αντίστροφα», κατακτούν το φεγγάρι και χορεύουν Paso Doble! Η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Γιούρι Ντιμιτρόφ ζουν μία τρελή ζωή και παραδίνονται στον ρυθμό της salsa!

και ο ζουν μία τρελή ζωή και παραδίνονται στον ρυθμό της salsa! H Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ εκφράζουν τον χορευτικό τους έρωτα με ένα πιο έντονο Viennese Waltz!

και ο εκφράζουν τον χορευτικό τους έρωτα με ένα πιο έντονο Viennese Waltz! Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η Μαρία Καμενίδη θέλουν να κατακτήσουν το dance floor και να αλλάξουν τους χορευτικούς κανόνες με ένα street!

και η θέλουν να κατακτήσουν το dance floor και να αλλάξουν τους χορευτικούς κανόνες με ένα street! Ο Dominic Stars και η Ειρήνη Λιναρδή θα χορέψουν το Charleston «της ζωής τους»!

Τα έξι αστέρια και οι χορευτικοί τους παρτενέρ θα διαγωνιστούν και θα παρουσιάσουν δύο εκρηκτικά team dances σε μία πολύ ξεχωριστή μονομαχία στο ballroom του «Dancing With The Stars».

Στόχος των ζευγαριών είναι να αποφύγουν την απαιτητική διαδικασία του Dance Off, που θα φέρει δύο από αυτά αντιμέτωπα με τους κριτές. Οι κριτές θα είναι αυτοί που θα ορίσουν το τελικό αποτέλεσμα και θα αποφασίσουν ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει.

Η αγωνία κορυφώνεται για τους 6 λατρεμένους celebrities για το ποια θα είναι η βαθμολογία των κριτών ενώ ζητούν από το τηλεοπτικό κοινό, εκτός από το να χορεύει πάντα και παντού και να διασκεδάζει με την καρδιά του μαζί τους, να τους ψηφίσει, ώστε να παραμείνουν στο διαγωνισμό!

Για ποιο ζευγάρι το 13ο επεισόδιο θα είναι, πραγματικά, γρουσούζικο;

Tα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Ελλάδα θα διατεθούν στον σύλλογο «Πίστη». Αντίστοιχα, τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Κύπρο θα διατεθούν στον «Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου».

Οι 6 celebrities και οι παρτενέρ τους, είναι πανέτοιμοι, με θετική διάθεση και ενθουσιασμό να χορέψουν σε ένα υπέροχο πλατό, με φαντασμαγορικά κοστούμια και γραφικά, για καλό σκοπό, κάνοντας τις Παρασκευές μας μια ξεχωριστή γιορτή για όλη την οικογένεια! Χορός, συναίσθημα, εντυπωσιακές χορογραφίες, ένταση, αγάπη, συγκίνηση, διασκέδαση, εκτόνωση, όραμα!

Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές όμως δεν σταματούν στο «Dancing With the Stars»!

Αυτή την εβδομάδα «Dancing With the Stars» x2 με διπλό επεισόδιο, απόψε, Παρασκευή 21/1 αλλά και την Κυριακή 23/1, πάντα στις 21:00, πάντα ζωντανά και πάντα στο Star!

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου, ο νεαρός πρωταγωνιστής Ρένος Ρώτας θα αναδείξει το χορευτικό του ταλέντο στο ballroom του «Dancing With the Stars» και η Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου θα χορέψει μαζί με τη Μαρίνα Λαμπροπούλου μια ξεχωριστή χορογραφία, δίνοντας ένα όμορφο και ισχυρό μήνυμα!

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Από την εξομολόγηση στην κακοποίηση μέσα στην εκκλησία

Κορονοϊός: Συνοδός ασθενούς έριξε κουτουλιά σε διοικητή νοσοκομείου

Έξαλλη η Ματίνα Παγώνη με την Ανθή Βούλγαρη που την κέρασε κόλλυβα – «Θα σηκωθώ να φύγω»

Survivor Spoiler 22/1: Το γράμμα της Μυριέλλας στον Κατσαούνη και οι τρεις νέοι παίκτες