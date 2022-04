Κατερίνα Καινούργιου: Δείτε την στην πρώτη της διαφήμιση και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό

Κατερίνα Καινούργιου: Όχι, δεν ήταν στην τηλεόραση!

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι μία από τις ωραιότερες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ η εκπομπή της «Super Κατερίνα» σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

Η κάμερα «αγαπά» πολύ την ξανθιά καλλονή και αυτό αποτυπώνεται τόσο καθημερινά στην εκπομπή της, όσο και στις φωτογραφίες που ανεβάζει στα social media. Από ότι φάνηκε όμως, την άνεση με τον φακό την είχε από μικρή καθώς ανέβασε μια φωτογραφία όπου ποζάρει με τον πατέρα της, γράφοντας «Η πρώτη μου επαφή με τον φακό. With you my dad».

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον πατέρα της. Instagram: katken85

