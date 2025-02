«House of David»: Έκανε πρεμιέρα η βιβλική σειρά που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Διαθέσιμη από χθες Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στην κορυφαία πλατφόρμα ψυχαγωγίας Prime Video είναι η βιβλικής δραματικής σειράς House of David. Η σειρά γυρίστηκε στην Ελλάδα από την Argonauts Productions του Παναγιώτη Παπαχατζή.

Στο επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε από το Prime Video, μαζί με την οπτική ταυτότητα της σειράς, συστήνεται στο κοινό ο ανερχόμενος 22χρονος ηθοποιός Michael Iskander (Μάικλ Ισκάντερ) που πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Δαυίδ -του μελλοντικού βασιλιά του Ισραήλ-, καθώς αντιμετωπίζει τον Γολιάθ (Martyn Ford/Μάρτιν Φορντ) και εκπληρώνει το πεπρωμένο του ως ο εκλεκτός του Θεού, χρισμένος από τον προφήτη Σαμουήλ (Stephen Lang/Στίβεν Λανγκ).

Στις 27 Φεβρουαρίου η σειρά έκανε πρεμιέρα με τρία επεισόδια, σε περισσότερες από 240 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Στη συνέχεια θα προβάλλεται ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με την υποστήριξη του επενδυτικού κινήτρου του Cash Rebate και τη σημαντική συμβολή του Λεωνίδα Χριστόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.)-Creative Greece. Το House of David αποτελεί παράδειγμα των κινήσεων εξωστρέφειας και επενδύσεων στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και ευκαιρίες στην ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μαρκόπουλο, την Ανάβυσσο και το Λαύριο της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές. Στην εντυπωσιακή σε μέγεθος παραγωγή συμμετείχαν περίπου 600 άτομα, με το 85% εξ αυτών να είναι καλλιτεχνικοί και τεχνικοί συντελεστές από την Ελλάδα, και μάλιστα σε σημαντικές θέσεις, όπως: Διευθυντή Φωτογραφίας (Σίμος Σαρκετζής), Art Director (Δημήτρης Ζιάκας), Ενδυματολόγου (Μαγιού Τρικεριώτη), Ηχολήπτη (Νίκος Μπουγιούκος) κ.α. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο σε ξένη παραγωγή που γυρίζεται στη χώρα μας.

Δείτε το τρέιλερ:

Η συνεργασία των δύο πλευρών στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ανάλογο ενθουσιασμό, όπως είπε άλλωστε και ο κύριος εμπνευστής του εγχειρήματος, Αμερικανός Jon Erwin (Τζον Έργουιν), ο οποίος από τα 16 του ακόμη, επιθυμούσε να δώσει σάρκα και οστά στην ιστορία του Δαυίδ -και το έκανε στη χώρα μας: «Έχω ερωτευτεί τόσο την Ελλάδα όσο και τους ανθρώπους της. Νιώθω τη μαγεία, την ομορφιά, τη μοναδική ιστορία της – και η ίδια η κάμερα την λατρεύει», δήλωσε, απολαμβάνοντας την ελληνική εμπειρία.

Τη σειρά House of David εμπνεύστηκαν οι δημιουργικοί διευθύνοντες και σκηνοθέτες της Wonder Project, Jon Erwin (Jesus Revolution, American Underdog) και Jon Gunn (Τζον Γκαν - Ordinary Angels). Η εταιρεία Wonder Project ιδρύθηκε από έμπειρους επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος, με σκοπό να παράγει ταινίες και σειρές υψηλών προδιαγραφών για το παγκόσμιο κοινό που εμπνέεται από την πίστη και τις ανθρώπινες αξίες. Η σειρά αποτελεί το πρώτο της project. Σε συνεργασία με τις Nomadic Pictures και Argonauts Productions, το House of David είναι μια παραγωγή της Wonder Project και των Amazon MGM Studios, μαζί με τις Kingdom Story Company και Lionsgate Television.

Η ιστορία

Η σειρά αφηγείται την άνοδο της βιβλικής μορφής του Δαυίδ, ο οποίος τελικά γίνεται ο πιο ξακουστός και δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ. Παράλληλα, ακολουθεί την πτώση του κάποτε πανίσχυρου βασιλιά Σαούλ, καθώς πέφτει θύμα της ίδιας του της έπαρσης.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Με την καθοδήγηση του Θεού, ο προφήτης Σαμουήλ χρίζει απρόσμενα έναν απομονωμένο έφηβο βοσκό που κανείς δεν θα περίμενε, ως νέο βασιλιά. Καθώς ο Σαούλ χάνει την εξουσία του πάνω στο βασίλειό του, ο Δαυίδ οδηγείται σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και εκπλήρωσης του πεπρωμένου του, περνώντας μέσα από την αγάπη, την απώλεια και τη βία στην αυλή του ίδιου ανθρώπου που είναι προορισμένος να διαδεχθεί. Όταν ένας ηγέτης πέφτει, ένας άλλος πρέπει να αναδυθεί. As one leader falls, another must rise.

Οι πρωταγωνιστές

Ο Michael Iskander (Μάικλ Ισκάντερ) επιλέχθηκε για τον ρόλο του Δαυίδ μετά από αναζήτηση τεσσάρων μηνών στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή. Πρόσφατα συμμετείχε στο βραβευμένο με Tony μιούζικαλ του Broadway, Kimberly Akimbo.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί επίσης ένα εκλεκτό επιτελείο καταξιωμένων ηθοποιών: ο Ali Suliman (Αλί Σουλιμάν - Jack Ryan, Arthur the King) ως βασιλιάς Σαούλ, η Ayelet Zurer (Αγιελέτ Ζουρέρ - Angels And Demons, Man Of Steel) ως βασίλισσα Αχινοάμ, η έμπιστη σύζυγος του Σαούλ, ο Stephen Lang (Στίβεν Λανγκ - Avatar: The Way of Water, Don’t Breathe) ως προφήτης Σαμουήλ και ο Martyn Ford (Μάρτιν Φορντ - Mortal Kombat 2, The Sandman) ως Γολιάθ.

Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν ακόμη: Η Indy Lewis (Ίντι Λιούις - Industry, King and Conqueror) ως Μιχάλ, η μικρότερη κόρη του Σαούλ και η Yali Topol Margalith (Γιαλί Τοπόλ Μαργκαλίθ - Tattooist of Auschwitz, A Good Girl’s Guide to Murder [2024]) ως Μεράβ, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά. Ο Ethan Kai (Ίθαν Καΐ - The Turkish Detective, Carnival Row 2), ως Ιωνάθαν, ο γιος και διάδοχος του Σαούλ κι ο Sam Otto (Σαμ Ότο - Snowpiercer, The State) ως Εσβάαλ, ο ασεβής μεσαίος του γιος. Ο Oded Fehr (Οντέντ Φεχρ - Star Trek, La Cocina) ως Αβενήρ, σύμβουλος του Σαούλ. Ο Louis Ferreira (Λούις Φερέιρα - Shogun, Breaking Bad) ως Ιεσσαί, πατέρας του Δαυίδ και ο Davood Ghadami (Νταβούντ Γκαντάμι - Eastenders, The Chelsea Detective) ως Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδελφός του Δαυίδ και διακεκριμένος πολεμιστής στο στρατό του βασιλιά Σαούλ. Ο Ashraf Barhom (Άσράφ Μπαρχόμ - Tyrant, The Last Planet) ως Δωήκ, ένας μυστηριώδης Εδωμίτης. Kαι o Alexander Uloom (Αλεξάντερ Ούλουμ - Sari and Amira, Heera) ως βασιλιάς Αγχούς.

Η παραγωγή

Η σειρά βασίζεται σε μια ιδέα του Jon Erwin. Ο ίδιος, μαζί με τους Jon Gunn, Jonathan Lloyd Walker (Τζόναθαν Λόιντ Γουόκερ), Justin Rosenblatt (Τζάστιν Ρόζενμπλατ), Chad Oakes (Τσαντ Όουκς) και Michael Frislev (Μάικλ Φρίσλεβ), είναι, επίσης, executive producers της σειράς. Ο Justin Rosenblatt ανέλαβε υπεύθυνος παραγωγής εκ μέρους της Wonder Project. Ο Dallas Jenkins (Ντάλας Τζένκινς, δημιουργός και παραγωγός-σκηνοθέτης της σειράς The Chosen), είναι μέτοχος και ειδικός σύμβουλος της Wonder Project.

Σε συνεργασία με τις Nomadic Pictures και Argonauts Productions, η σειρά, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια παραγωγή της Wonder Project και των Amazon MGM Studios, μαζί με τις Kingdom Story Company και Lionsgate Television.

Οι συντελεστές

Ιδέα Jon Erwin | Σκηνοθεσία Jon Erwin, Jon Gunn, Alexandra La Roche (Αλεξάνδρα Λα Ρος), Michael Nankin (Μάικλ Νάνκιν) | Διευθυντής φωτογραφίας Σίμος Σαρκετζής | Art director Δημήτρης Ζιάκας | Ενδυματολόγος Μαγιού Τρικεριώτη | Ηχολήπτης Νίκος Μπουγιούκος | Διευθυντής παραγωγής Θανάσης Θαλασσινός

Παραγωγή Amazon MGM Studios, Wonder Project, Nomadic Pictures και Argonauts Productions, Kingdom Story Company, Lionsgate Television | Executive Producers Jon Erwin, Jon Gunn, Jonathan Lloyd Walker, Justin Rosenblatt, Chad Oakes & Michael Frislev | Ειδικός Σύμβουλος της Wonder Project Dallas Jenkins

Παραγωγός Παναγιώτης Παπαχατζής | Associate producer Μαρία Λασκαρίδου | Line producers Γιάννης Καραντάνης, Ελένη Τσατσούλα | Με την υποστήριξη του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.-Creative Greece

Παίζουν Michael Iskander, Ali Suliman, Ayelet Zurer, Stephen Lang, Martyn Ford, Indy Lewis, Yali Topol Margalith, Ethan Kai, Sam Otto, Oded Fehr, Louis Ferreira, Davood Ghadami, Ashraf Barhom, Alexander Uloom, Aury Alby