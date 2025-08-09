Ζούμε από τύχη: Ο Ευτύχης Μπλέτσας πιάστηκε από κολώνα φωτισμού και αυτή έπεσε (vid)

Στον Εύοσμο βρέθηκε ο Ευτύχης Μπλέτσας για τις ανάγκες της ταξιδιωτικής του εκπομπής «Happy Traveller. Ο παρουσιαστής με τον γνωστό ενθουσιασμό του, είχε ένα ατύχημα στην προσπάθεια του να κάνει ένα... ακροβατικό.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφού έχει στήσει την κάμερα σε ένα πάρκο της περιοχής, έχοντας πίσω του μια εκκλησία, ακούγεται να λέει «επιτέλους». Όμως στη συνέχεια δεν περιμένει ούτε ο ίδιος αυτό που θα συμβεί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr