Roberto Cavalli: Μυστήριο παραμένει η κληρονομιά του - Οι 7 κληρονόμοι και το άγνωστο χρέος του

Η κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Roberto Cavalli εξακολουθεί να καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου, καθώς οι επτά κληρονόμοι του ακόμη δεν γνωρίζουν το ακριβές ύψος των χρεών που φέρεται να έχει αφήσει ο διάσημος σχεδιαστής. Ο Roberto Cavalli έφυγε από τη ζωή στις 12 Απριλίου 2024 και, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία, η περιουσία του θα μοιραστεί σε ίσα μέρη ανάμεσα στην τελευταία του σύντροφο, Sandra Nilsson, και τα έξι παιδιά του.

Στα μέσα Ιουλίου, ο συμβολαιογράφος Riccardo Cambi απηύθυνε δημόσια πρόσκληση στους πιστωτές να καταθέσουν τις απαιτήσεις τους, συνοδευόμενες από αποδεικτικά έγγραφα. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το πραγματικό ύψος χρέους θα παραμένει άγνωστο.

Τι περιλαμβάνει η κληρονομιά

Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που θα μοιραστούν η σύντροφος και τα παιδιά του Cavalli είναι το ελικόπτερο που πιλοτάριζε ο ίδιος, το πολυτελές μαύρο γιοτ με animal print λεπτομέρειες και η εντυπωσιακή βίλα των 60 δωματίων στους λόφους της Φλωρεντίας, όπου έζησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Στην κληρονομιά περιλαμβάνονται επίσης έργα τέχνης, πίνακες, εκτάσεις γης και το ποσό που είχε αποκομίσει από την πώληση του οίκου μόδας του το 2015.

Κάποια από τα ακίνητα ανήκουν ήδη σε καθεστώς συνιδιοκτησίας ανάμεσα στους κληρονόμους, όπως η βίλα αλλά και οι εγκαταστάσεις 600 τ.μ. σε Bagno a Ripoli. Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τις συλλογές τέχνης, καθώς ο Cavalli ήταν παθιασμένος συλλέκτης θρησκευτικών έργων του 14ου αιώνα από τη Σιένα. Η συνολική αξία της περιουσίας εκτιμάται σήμερα μεταξύ 200 και 400 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία.

Λόγω της αβεβαιότητας για τα χρέη, η αποδοχή της κληρονομιάς γίνεται με «ευεργέτημα απογραφής» μια νομική διαδικασία που διασφαλίζει ότι οι κληρονόμοι θα ευθύνονται για τυχόν χρέη μόνο μέχρι το ύψος της κληρονομιάς, χωρίς να θιγεί η προσωπική τους περιουσία. Πρόκειται για μια προσεκτική επιλογή, όταν υπάρχει πιθανότητα ο εκλιπών να έχει σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες.

Οι κληρονόμοι

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ιταλού σχεδιαστή θα μοιραστούν εξίσου σε όλα τα μέλη της «διευρυμένης» οικογένειάς του, την τελευταία του σύντροφο Sandra Nilsson και τα έξι παιδιά του, τον Tommaso και την Cristiana από τον πρώτο του γάμο με τη Silvana Giannoni, τη Rachele, τον Daniele και τον Robert από τον δεύτερο γάμο του με την Eva Maria Düringer, καθώς και τον μικρότερο γιο του, Giorgio, που απέκτησε με την Nilsson.

Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχουν εντάσεις ή δικαστικές διαμάχες μεταξύ των μελών της οικογένειας. Όπως δήλωσε ο πρωτότοκος γιος του Cavalli σε ιταλική εφημερίδα: «Είμαστε ενωμένοι, δεν υπάρχουν διχόνοιες».