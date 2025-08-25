Λευτέρης Πανταζής για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος έχει δίκιο και το ξέρω, τον αγαπώ»

Ο Λευτέρης Πανταζής αναφέρθηκε στις περιπέτειες που περνά ο Γιώργος Μαζωνάκης και την επικείμενη συνεργασία τους που φημολογείται ότι θα συμβεί, μιλώντας στο OPEN.

«Ο Γιώργος πήγαινε σχολείο με την ανιψιά μου, έχουμε και μία μακρινή συγγένεια από την πλευρά του γαμπρού μου. Του έχω γράψει και τραγούδι στον πρώτο του δίσκο και τον αγαπώ πάρα πολύ.

Ήταν να συνεργαστούμε και πέρυσι, αλλά η επιχείρηση που δούλευα δεν βρήκε το μαγαζί που θέλαμε. Βρεθήκαμε και μιλήσαμε με τον Γιώργο, μου είπε το παράπονό του και για την οικογένειά του. Γενικά μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του. Δεν τα πίστεψα πολύ αλλά μετά τα είδα στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις. Τον αγαπάω πάρα πολύ», είπε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Ήμουν από τους πρώτους που του έστειλαν μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης. Όλοι μας λίγο πολύ περνάμε από τέτοιες καταστάσεις. Στεναχωρήθηκα με το περιστατικό, γιατί ξέρω ότι είναι καλά, πολύ ευαίσθητος, έξυπνος και φιλότιμος. Ξέρω την αγάπη που του έχει ο κόσμος, είναι από τα καλύτερα παιδιά. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω. Τον αγαπώ, είτε γίνει η συνεργασία μας είτε όχι», προσέθεσε ο Λευτέρης Πανταζής.

