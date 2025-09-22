Δέσποινα Μοιραράκη μετά τον θάνατο του συζύγου της: Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τον εαυτό μου

Η Δέσποινα Μοιραράκη σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στον χαμό του συζύγου της, εξηγώντας πως ήταν το πρώτο καλοκαίρι μετά τον θάνατό του, που πέρασε καλά.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Δέσποινα Μοιραράκη αρχικά, δήλωσε: «Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τη Μοιραράκη. Είναι η Δέσποινα, είναι η Μοιραράκη… Η Δέσποινα είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος, η Μοιραράκη είναι πληθωρική προσωπικότητα… Έχασα τα κιλά, πήρα αυτοπεποίθηση, για χάρη του Cash or Trash άλλαξα την εμφάνισή μου».

Η επιχειρηματίας αναφέρθηκε επίσης στο καλοκαίρι της και στην ενδυνάμωσή της: «Το καλοκαίρι ήταν πραγματικά πολύ ωραίο, καλύτερο… Ήταν ίσως το πρώτο καλοκαίρι, μετά από όλο αυτό το συμβάν, που ήταν έτσι λίγο πιο δυναμικό. Είμαι στα καλύτερά μου, το απολαμβάνω και επαινώ τον εαυτό μου».

Η Δέσποινα Μοιραράκη έστειλε το δικό της μήνυμα, προτρέποντας τους τηλεθεατές να μην εγκαταλείπουν τον εαυτό τους. «Η Δέσποινα έχει αρχίσει να βρίσκει τη Μοιραράκη. Έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για μένα και θέλω να πω στις γυναίκες που με βλέπουν, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην εγκαταλείπουν τον εαυτό τους», είπε κλείνοντας.