Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»
Η δήλωση της 32χρονης influencer προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα σχόλια, με τους θαυμαστές της να προσπαθούν να μαντέψουν σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πολλές και ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε ένα νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στα social media.
Η γνωστή influencer έκανε μια ανάρτηση στο TikTok στο οποίο φαίνεται να τραγουδά το hit τραγούδι της Rihanna «Breakin'Dishes». Αυτό που τράβηξε την προσοχή των χρηστών όμως ήταν η λεζάντα, η οποία έγραφε: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας».
Η δήλωση της 32χρονης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα σχόλια, με τους θαυμαστές της να προσπαθούν να μαντέψουν σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:24 ∙ LIFESTYLE
«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Πότε κάνει πρεμιέρα στο MEGA
13:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τον κιτρινόμαυρο χορηγό
12:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρινάκης: 70 νέοι αστυνομικοί θα περιπολούν στους καταυλισμούς
11:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι
11:44 ∙ WHAT THE FACT
ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό
10:59 ∙ ΚΑΙΡΟΣ