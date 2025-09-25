Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»

Πολλές και ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε ένα νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στα social media.

Η γνωστή influencer έκανε μια ανάρτηση στο TikTok στο οποίο φαίνεται να τραγουδά το hit τραγούδι της Rihanna «Breakin'Dishes». Αυτό που τράβηξε την προσοχή των χρηστών όμως ήταν η λεζάντα, η οποία έγραφε: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας».

Η δήλωση της 32χρονης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα σχόλια, με τους θαυμαστές της να προσπαθούν να μαντέψουν σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται.

Δείτε το βίντεο:

