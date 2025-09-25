Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»

Η δήλωση της 32χρονης influencer προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα σχόλια, με τους θαυμαστές της να προσπαθούν να μαντέψουν σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται

Newsbomb

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλές και ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε ένα νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στα social media.

Η γνωστή influencer έκανε μια ανάρτηση στο TikTok στο οποίο φαίνεται να τραγουδά το hit τραγούδι της Rihanna «Breakin'Dishes». Αυτό που τράβηξε την προσοχή των χρηστών όμως ήταν η λεζάντα, η οποία έγραφε: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας».

Η δήλωση της 32χρονης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα σχόλια, με τους θαυμαστές της να προσπαθούν να μαντέψουν σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:24LIFESTYLE

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Πότε κάνει πρεμιέρα στο MEGA

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τον κιτρινόμαυρο χορηγό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κατάρριψη ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ - Βίντεο

13:00ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Στα πρόθυρα «λουκέτου» η ομοσπονδιακή κυβέρνηση - Τι είναι το shutdown και τι σημαίνει για εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινό drone συνετρίβη στο αρχηγείο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ - Επιβεβαιώνει ο IDF

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ζητάει άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους - Αιχμές για την κυβέρνηση

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

12:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Πάμε Στοίχημα «ξαναχτυπά»: Με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο αποκαλύφθηκε το νέο, κίτρινο λογότυπο στη φανέλα της ΑΕΚ

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε το νέο Gov.gr Wallet με νέες δυνατότητες για την εξυπηρέτηση των πολιτών

12:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για 4+4 περιοχές - Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Χαραλαμπογιάννη: Περισσότερες από 29.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 – Τι αλλάζει σε ΑΣΕΠ και εντοπιότητα

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος ΣΕΒ: Δύο μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν εργοστάσια εξαιτίας του ενεργειακού κόστους

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: 70 νέοι αστυνομικοί θα περιπολούν στους καταυλισμούς

12:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2005: Η ιστορική επέτειος 20 ετών! Σαν σήμερα ο θρίαμβος της Εθνικής στο Βελιγράδι

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Ένοχος για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 - Τα εκατομμύρια από τον Καντάφι

12:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση της ΕΚΤ σε όλους τους Ευρωπαίους: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι για 72 ώρες

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ έτρεχε γυμνός στον δρόμο κρατώντας μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα στην Αττική

12:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για 4+4 περιοχές - Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

12:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση της ΕΚΤ σε όλους τους Ευρωπαίους: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι για 72 ώρες

11:30LIFESTYLE

Μοναχή Ταβιθά για Ναταλία Λιονάκη: «Η μοναχή Φεβρωνία ήταν θλιμμένο πλάσμα και άνθισε»

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυτά είναι τα τελικά ποσά για τα αναδρομικά - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα της

10:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο» - Τι καταγγέλλει μητέρα πρώην μαθήτριας

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κέρκυρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ