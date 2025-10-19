Δέσποινα Μοιραράκη: «Το κορμί θέλει δουλειά»

Η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε για την επιστροφή της στη μικρή οθόνη αλλά και για τις αλλαγές στη ζωή της.

Η Δέσποινα Μοιραράκη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με αφορμή τη συνέχιση του «Cash or Trash» στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε την εμπειρία της από το παιχνίδι: «Το Cash or Trash είναι η αγάπη όλων μας, το απολαμβάνω υπερβολικά και είναι κάτι που μου ταιριάζει απόλυτα. Θα το βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια παρουσία της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη μεταμόρφωσή της, αποκαλύπτοντας πως ακολουθεί ένα πλήρες πλάνο φροντίδας του σώματος με ιατρική επίβλεψη. «Το κορμί θέλει δουλειά. Θα το πω ξανά δημοσίως, υπάρχει ένα ιατρικό φάρμακο που είναι ενέσιμο και το ακολουθώ πιστά με τις οδηγίες όμως της γιατρού μου. Από κει και πέρα, κάνω διατροφή και πολλή γυμναστική», σημείωσε με ειλικρίνεια, τονίζοντας τη σημασία της πειθαρχίας και της συνέπειας.

Η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε και σε κομβικές στιγμές της ζωής της, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και τη δύναμη με την οποία κατάφερε να προχωρήσει μπροστά. «Τη Δέσποινα την είχα αφήσει πίσω πολύ παλιά, όταν έπρεπε να μεγαλώσω τα παιδιά και να αναπτύξω την επιχείρηση. Και η επόμενη φορά ήταν με την ασθένεια του άντρα μου. Μου έλεγε “δεν θέλω να σε βλέπει ο κόσμος και να σε λυπάται, ούτε να σκέφτεται τα προβλήματα τα δικά μας”», ανέφερε συγκινημένη, περιγράφοντας μια περίοδο βαθιάς προσωπικής δοκιμασίας.