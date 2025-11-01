ΑΝΤ1: Το ανανεωμένο πρόγραμμα της βραδινής ζώνης – Ποιοι μετακινούνται, ποιοι έρχονται

Δύο μήνες, σχεδόν, μετά την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν, ο ΑΝΤ1 ανασυντάσσει τις δυνάμεις του και προχωρά σε στρατηγικές κινήσεις στη βραδινή ζώνη. Στόχος είναι να ανέβουν τα νούμερα τηλεθέασης και να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα με πολλές επιλογές και ηχηρά ονόματα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Χαρακτηριστικά, το slot 20.00-22.30, κάθε Σάββατο, θα ανήκει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το «The road show» μετακινείται στη ζώνη του Σαββάτου, στις 21.00, και ο παρουσιαστής θα ταξιδεύει το κοινό σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Από τις 20.00 έως τις 21.00, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, παρέα θα κρατά το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».

Την Κυριακή, κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Ο δικαστής», στις 21.00 [μόνο για την πρώτη επίσημη], με ένα all star cast. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενώ ως γκεστ θα δούμε και τον μοναδικό Γιώργο Κωνσταντίνου. Η ιστορία εστιάζει σε έναν έγκριτο δικαστή, που έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του, Άλκης, τραυματίζει σοβαρά με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Η παραγωγή θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22.30.

Η σταθερή αξία στο βραδινό πρόγραμμα, το «Grand Hotel», την ερχόμενη εβδομάδα, θα βγει στον αέρα από Δευτέρα έως και Τετάρτη στις 21.00. Από τις 09 Νοεμβρίου, όμως, θα καθηλώνει και τα βράδια της Κυριακής, την ίδια ώρα. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» θα παίζεται, πλέον, κάθε Τρίτη στις 22.30, ενώ τα «Παιχνίδια εκδίκησης» επιστρέφουν με νέα επεισόδια τα βράδια της Τετάρτης, στις 22.30. Το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget the lyrics», με την Έλλη Κοκκίνου, θα είναι η συνήθεια της Πέμπτης [στις 21.00], ενώ μικρές αλλαγές προγράμματος θα βλέπουμε λόγω των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Όσον αφορά στον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του; Ο παρουσιαστής με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν, όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία. Την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους (3–5 Νοεμβρίου), οι οθόνες μας θα έχουν το αποτύπωμα της Αρβύλας. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20.00, αλλά και τα σημαντικότερα του καλοκαιριού. Από τη δεύτερη εβδομάδα (από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου), η ανατρεπτική παρέα από τη Θεσσαλονίκη μάς δίνει τηλεοπτικό ραντεβού και για τους «Boomers», αλλά και για το «VINYΛΙΟ».

