Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius»

Τη σκηνοθεσία του ψυχολογικού θρίλερ «Evil Genius», με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ και Emmy, Πατρίσια Αρκέτ και τον σταρ του «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ, έχει αναλάβει η Κόρτνεϊ Κοξ.

Η Κόρτνεϊ Κοξ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του ψυχολογικού θρίλερ «Evil Genius», στο οποίο πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ και Emmy ηθοποιός Πατρίσια Αρκέτ και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, γνωστός από τη σειρά «Stranger Things».

Η ταινία αντλεί έμπνευση από την επιτυχημένη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος των Μπάρμπαρα Σρέντερ και Τρέι Μπορζιλιέρι, ενώ το σενάριο υπογράφει η υποψήφια για WGA, Κόρτνεϊ Μάιλς. Το έργο βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Brian Wells, ενός διανομέα πίτσας που το 2003 βρήκε τραγικό θάνατο όταν εξαναγκάστηκε να ληστέψει τράπεζα έχοντας μια βόμβα δεμένη στον λαιμό του, ένα από τα πιο παράξενα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Πενσιλβάνια.

Το «Evil Genius» επιχειρεί να φωτίσει τις πτυχές της εξαπάτησης, της απόγνωσης και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το θύμα από τον δράστη. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Michael Chernus, Garrett Dillahunt, Danielle Macdonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague και η κόρη της Πατρίσια Αρκέτ, Harlow.

«Με έχει συνεπάρει το Evil Genius από την πρώτη στιγμή που είδα το ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Κόρτνεϊ Κοξ. «Είναι πιο αλλόκοτο και από τη μυθοπλασία. Κάποιες στιγμές είναι σκοτεινά αστείο και παράλληλα βαθιά συναισθηματικό. Είναι μια ιστορία για την αγάπη, τη μοναξιά, τη χειραγώγηση και τους ανθρώπους στο περιθώριο, που παρασύρονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους», είπε.

Η ηθοποιός των «Friends», «Cougar Town» και «Scream» έχει ήδη υπογράψει τη σκηνοθεσία μουσικών βίντεο, ταινιών μικρού μήκους και τηλεοπτικών σειρών. Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο έγινε το 2012 με την ταινία «Talhotblond», που επίσης βασιζόταν σε ντοκιμαντέρ της Σρέντερ. Τα γυρίσματα του «Evil Genius» βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Deadline.

