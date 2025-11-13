«Παντρεύτηκα αλλά είμαι ανύπαντρη!»: Η παίκτρια του Ρουκ Ζουκ που... έκαψε την Ζέτα Μακρυπούλια
Μια απίστευτη ιστορία γάμου –ή μάλλον μη γάμου– αποκάλυψε παίκτρια του «Ρουκ Ζουκ», εξηγώντας γιατί, ενώ παντρεύτηκε κανονικά με παπά, κουμπάρο και γλέντι, θεωρείται σήμερα… ελεύθερη!
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Ρουκ Ζουκ έχουν ακουστεί πολλά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχουν και στιγμές που κάνουν ακόμα και τη Ζέτα Μακρυπούλια να σηκώνει φρύδι μέχρι το ταβάνι.
Μία τέτοια περίπτωση ήταν η παίκτρια που εμφανίστηκε στο πλατό και, εντελώς φυσιολογικά, ανακοίνωσε πως… είναι και παντρεμένη και ανύπαντρη ταυτόχρονα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Νέα ανατροπή για τη φετινή διοργάνωση
17:01 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα
10:03 ∙ WHAT THE FACT