Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

Στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη των καναλιών, φέτος, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Τα ραβασάκια της Nielsen δείχνουν νικητές και ηττημένους, με τα νούμερα να κινούνται από το 20% έως το 4%.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, στον ΣΚΑΪ, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 10,5% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό. Ο Κώστας Τσουρός με το μαγκαζίνο «Το ’χουμε» έκανε 4,9% στο σύνολο και 4,2% στους τηλεθεατές 18-54. Στην ΕΡΤ1, το «Στούντιο 4» σημείωσε 7,7% και 6,6% κρατώντας ένα σταθερό μερίδιο κοινού. Στην απογευματινή ζώνη, η σειρά εποχής «Ηλέκτρα» κατέγραψε 5,7% στο σύνολο και 2,7% στο δυναμικό κοινό.

Ο ALPHA είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και στις εν λόγω ζώνες. Χαρακτηριστικά, το απόγευμα της Δευτέρας, το «Deal» κράτησε παρέα στο 21,1% του συνόλου και στο 16,7% του δυναμικού κοινού. Υψηλά νούμερα κατέγραψε και το MEGA. Το «Live News» σημείωσε 21,1% στο σύνολο και 16,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, βρέθηκε στο 13,6% του συνόλου και στο 13,5% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, το «Cash or trash» έκανε 10,7% και 7,6%, ενώ ο «Τροχός της τύχης» 17,6% και 13,7%.

Στον ΑΝΤ1, το «Rouk Zouk» κατέγραψε 7,7% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» έκανε 3,5% στο σύνολο και 3,9% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Καθαρές κουβέντες», που ακολούθησαν, έκαναν 7,4% και 4,5% αντίστοιχα.

