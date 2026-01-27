Survivor spoiler: Νεύρα, φασαρίες και μία αποχώρηση που «μαγειρεύεται»

Το «Survivor» του ΣΚΑΪ έρχεται, απόψε στις 21.00, με ένα επεισόδιο γεμάτο εντάσεις και ανατροπές!

Η χθεσινή υποψηφιότητα της Φανής Παντελάκη έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις των Επαρχιωτών απέναντί της. Οι Επαρχιώτες βρίσκονται πλέον σε αναβρασμό και η Φανή νιώθει απογοητευμένη και αδικημένη. Όμως ένας νέος στίβος μάχης περιμένει Αθηναίους και Επαρχιώτες, απόψε, για την τρίτη ασυλία και όλοι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τη νίκη.

Την ώρα του αγωνίσματος, οι τόνοι στον πάγκο της Μπλε ομάδας ανεβαίνουν με τον Μιχάλη Σηφάκη να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους συμπαίκτες του. Οι Αθηναίοι παρατηρούν όσα συμβαίνουν και είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν στο Συμβούλιο. Ποιοι αμφισβητούν τον «αρχηγό» των Επαρχιωτών;

Μέχρι στιγμής υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι ο Χρήστος Μυλωνάς, η Δήμητρα Λιάγγα και η Φανή Παντελάκη. Στο αποψινό Συμβούλιο του νησιού θα ολοκληρωθεί η λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση και θα ανοίξουν οι γραμμές, για να στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του τους Survivors, που θέλει να παραμείνουν. Ωστόσο, μία απρόσμενη αποχώρηση ταράζει τις δύο ομάδες!

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ! Στο Συμβούλιο κάνει την είσοδό του ο Gio Καραντώνης και ήρθε για να μείνει…

Την ίδια ώρα, οι διαρροές πρωταγωνιστούν στο διαδίκτυο. Ο χρήστης Lucky Luke στο YouTube, γνωστός για τα σπόιλερ που δίνει, κάνει λόγο για οικειοθελή αποχώρηση. Μέσα από την ανάλυση του τρέιλερ, στο Συμβούλιο-στον χώρο όπου κάθονται οι Αθηναίοι, ένα σκαμπό λείπει εντελώς. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι τυχαία: η παραγωγή δεν αφαιρεί ποτέ θέσεις για παίκτες που απουσιάζουν προσωρινά ή νοσηλεύονται. Το κάνει μόνο όταν κάποιος έχει αποχωρήσει οριστικά από το παιχνίδι. Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, ο Γιάννης Στίνης είναι αυτός που αποχωρεί.

