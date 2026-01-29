Θρυλικοί ρόλοι σειρών άλλαξαν χέρια και έγραψαν ιστορία

Η επιτυχία δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου, αλλά και της στιγμής εκείνης που θα φτάσει στα χέρια σου η κατάλληλη ευκαιρία. Έτσι και στην περίπτωση της τηλεόρασης, ηθοποιοί είδαν την καριέρα τους να εκτοξεύεται μέσα από ρόλους που είχαν γραφτεί αρχικά για άλλους ηθοποιούς.

Η κωμική σειρά «Οι Μεν Και Οι Δεν» έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη των τηλεθεατών. Οι ηθοποιοί Χάρης Ρώμας, Άννα Κουρή, Στέλιος Μάινας και Τζόυς Ευείδη, πέτυχαν το στοίχημα και ξεκίνησαν μία λαμπρή πορεία. Ωστόσο, αρχικά, τον Τίμο θα υποδυόταν ο Χρήστος Ευθυμίου, ενώ την Νανά θα αναλάμβανε η ηθοποιός Κατερίνα Πετούση. Μάλιστα, φαίνεται πως το κανάλι παρακολούθησε τον πιλότο της σειράς με αυτή την σύνθεση και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την διανομή των ρόλων. Έτσι, από τον ΑΝΤ1 ζήτησαν να γίνουν ακροάσεις προκειμένου να επιλεγούν άλλοι ηθοποιοί. Τελικά, ο Στέλιος Μάινας και η Τζόυς Ευείδη πήραν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Λέγεται πως συγκεκριμένα για την Τζόυς Ευείδη επέμεινε η τότε υπεύθυνη του τηλεοπτικού σταθμού, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, έχοντας εικόνα για εκείνη από τη συμμετοχή της στο «Ρετιρέ».

Η Νένα Μεντή αγαπήθηκε πολύ μέσα από την ηρωίδα Μαρία στις «Τρεις Χάριτες» του MEGA. Όμως, ο ρόλος είχε προταθεί στην Μίρκα Παπακωνσταντίνου. «Για μένα έχουν γραφτεί οι Τρεις Χάριτες και είπα όχι την τελευταία στιγμή. Έκανα κάτι άλλο και δεν μπορούσα να το αποφύγω. Μετάνιωσα που το είπα», έχει παραδεχτεί η ίδια σε συνέντευξή της.

Στη θρυλική «Αναστασία» του MEGA ο ρόλος του Άλκη Κούρκουλου είχε προταθεί στον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος αρνήθηκε. «Ένας ρόλος που πραγματικά μετάνιωσα που αρνήθηκα γιατί δεν είχα καταλάβει εκείνη την εποχή. Το “όχι” το είπα στη σειρά “Αναστασία”. Πήραν τον Άλκη Κούρκουλο μετά. Θα έπαιζα σε μια κωμωδία με την πρώην γυναίκα μου, τη Μαρία Γεωργιάδου, και δεν προλάβαινα και τα δύο», ανέφερε στο παρελθόν.

Οι «Απαράδεκτοι» έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, όπως και όλοι οι ηθοποιοί που πρωταγωνίστησαν στη μεγάλη επιτυχία του MEGA, στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης. Στην αρχική διανομή, τον ρόλο του Βλάση τον προόριζαν για τον Τάκη Παπαματθαίου. «Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μού είχε κάνει πρόταση να παίξω στους “Απαράδεκτους”. Στη θέση μου πήγε ο Βλάσσης Μπονάτσος. Δεν πήγα γιατί είχα υπογράψει συμβόλαιο πιο πριν με τον Γιώργο Κωνσταντίνου», έχει παραδεχτεί ο ηθοποιός…

Στην επιτυχημένη κωμωδία «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» του MEGA, είχε γίνει πρόταση στον Κώστα Κόκλα πριν δοθεί ο ρόλος στον Θοδωρή Αθερίδη. «Ήταν μια δουλειά την οποία το κανάλι ήθελε πολύ να την κάνει και προσπαθούσε χρόνια. Οι Καναδοί, που είχαν αναλάβει την παραγωγή, με γνώρισαν και είπαν “Θα το κάνουμε με αυτόν”. Τελικά ξεκίνησε κάπως, μετά όμως προέκυψε ένα θέμα και είπαμε να σταματήσουμε για ένα διάστημα. Σε αυτό το διάστημα προέκυψε κάτι άλλο και, όταν πια η Δήμητρα (σ.σ. Παπαδοπούλου) με πήρε για να το κάνουμε, ένιωθα άσχημα για την άλλη συνάδελφο που είχα ξεκινήσει μαζί της. Είναι γνωστή πρωταγωνίστρια, που είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά μαζί και θεωρούσα πολύ σκληρό εγώ να συνεχίσω με τη Δήμητρα», αποκάλυψε ο Κώστας Κόκλας.

Ποιος μπορεί να φανταστεί κάποια άλλη από την Ελένη Ράντου να παίζει τον ρόλο της Ελένης Βλαχάκη στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» του ΑΝΤ1. Κι όμως, αρχικά οι σεναριογράφοι της σειράς ήθελαν τη Δήμητρα Παπαδοπούλου στον ρόλο!

Διαβάστε επίσης