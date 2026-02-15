Sing for Greece: Αποκαλύφθηκαν τα μέλη των δύο επιτροπών
Ποιοι ψηφίζουν στον εθνικό τελικό…
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Sing for Greece, ο εθνικός τελικός για τη φετινή εκπροσώπηση στη Eurovision.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς αποκαλύφθηκαν τα ονόματα των δύο επιτροπών, που θα ψηφίσουν απόψε.
Τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής
- Benedikt Wiehle από την Γερμανία
- Lasha Karanadge από την Γεωργία
- Jelena Tomasevic Bosiljcic από την Σερβία
- Ludovic Julien Hurel από την Γαλλία
- Andrei Zapsa από την Μολδαβία
Τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής
- Χαρά Κεφαλά
- Μιχάλης Μαρίνος
- Μαρία Ηλιάκη
- Γιάννης Βασιλόπουλος
- Μαρίνα Σπανού
Ο μεγάλος νικητής του αποψινού show θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.
Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε, κατά σειρά εμφάνισης, είναι:
- «YOU & I», STYLIANOS
- «Mad About it», D3lta
- «Labyrinth», Mikay
- «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
- «Χάνομαι», Marseaux
- «Dark Side of the Moon», good job Nicky
- «Bulletproof», KOZA MOSTRA
- «Europa», STEFI
- «Άλμα», Rosanna Mailan
- «Paréa», Evangelia
- «ASTEIO», ZAF
- «Ferto», Akylas
- «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
- «The Other Side», Alexandra Sieti
