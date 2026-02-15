Sing for Greece: Αποκαλύφθηκαν τα μέλη των δύο επιτροπών

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Sing for Greece, ο εθνικός τελικός για τη φετινή εκπροσώπηση στη Eurovision.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς αποκαλύφθηκαν τα ονόματα των δύο επιτροπών, που θα ψηφίσουν απόψε.

Τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής

Benedikt Wiehle από την Γερμανία

Lasha Karanadge από την Γεωργία

Jelena Tomasevic Bosiljcic από την Σερβία

Ludovic Julien Hurel από την Γαλλία

Andrei Zapsa από την Μολδαβία

Τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής

Χαρά Κεφαλά

Μιχάλης Μαρίνος

Μαρία Ηλιάκη

Γιάννης Βασιλόπουλος

Μαρίνα Σπανού

Ο μεγάλος νικητής του αποψινού show θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε, κατά σειρά εμφάνισης, είναι:

«YOU & I», STYLIANOS «Mad About it», D3lta «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Χάνομαι», Marseaux «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «Europa», STEFI «Άλμα», Rosanna Mailan «Paréa», Evangelia «ASTEIO», ZAF «Ferto», Akylas «SABOTAGE!», leroybroughtflowers «The Other Side», Alexandra Sieti

Διαβάστε επίσης