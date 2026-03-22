Συγκλονίζει ο Τζέισον Μομόα για τις πλημμύρες στη Χαβάη: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη»

Για τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο ίδιος και η οικογένειά του όταν αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το σπίτι τους στη Χαβάη, λόγω ισχυρής καταιγίδας που πλήττει την πολιτεία - προκαλώντας τις πιο σοβαρές πλημμύρες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια το νησί - μίλησε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Τζέισον Μομόμα.

Ο σταρ του «Aquaman» αποκάλυψε με εμφανή συγκίνηση στο Instagram ότι ο ίδιος και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη βόρεια ακτή του Oahu την Παρασκευή (19/3), αφού σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ καταρρακτώδεις βροχές και λασπωμένα νερά κατέστρεφαν σπίτια, δρόμους και οχήματα, οδηγώντας σε μαζικές εκκενώσεις κοντά στο φράγμα Wahiawa.

Jason Momoa escapes raging Hawaii floods as powerful storm batters the island: 'We're safe for now' https://t.co/PGPyiwO13a pic.twitter.com/vBf8f0ipNH — New York Post (@nypost) March 21, 2026

«Είμαστε ασφαλείς προς το παρόν, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι, οπότε στέλνουμε όλη μας την αγάπη», είπε ο Μομόα.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, οπότε στέλνουμε αγάπη και ελπίζουμε όλοι να είναι ασφαλείς και να καταφέρνουν να απομακρυνθούν. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Όλη μου η αγάπη — να προσέχετε εκεί έξω», πρόσθεσε ο διάσημος ηθοποιός.

Hollywood star Jason Momoa was among thousands of Hawaiians forced to flee as a powerful storm battered the islands and caused dangerous, potentially fatal flooding. https://t.co/4I3R7Xg6mt pic.twitter.com/GdJW2yum5C — Karli Bonne’ ?? (@KarluskaP) March 21, 2026

Ο Τζέισον Μομόα μοιράστηκε επίσης βίντεο με τα έντονα κύματα έξω από το σπίτι του πατέρα του.

Σε άλλη ανάρτηση, ο ίδιος ανέφερε ότι ο ίδιος και το συγκρότημά του, Öof Tatatá, ακύρωσαν μια συναυλία με φιλανθρωπικό σκοπό για λόγους ασφάλειας.

«Δυστυχώς θα την ακυρώσουμε και ίσως κάνουμε κάτι online, απλώς για να στείλουμε λίγη μουσική στον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα — να είναι όλοι ασφαλείς», πρόσθεσε.

O'AHU FLOODING ?: Residents in Laie woke up to waist-high water early Friday as a powerful Kona low unleashed heavy rain across the island. Dozens of homes were damaged as floodwaters surged through neighborhoods, leaving communities assessing the destruction. pic.twitter.com/YZX44DXWop — FOX Weather (@foxweather) March 21, 2026

Περισσότεροι από 230 άνθρωποι διασώθηκαν καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν το Oahu, προκαλώντας ζημιές που, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, μπορεί να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Περίπου 10 άτομα νοσηλεύονται με υποθερμία, χωρίς να έχουν αναφερθεί θάνατοι.

