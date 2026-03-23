Ζόζεφιν: Σενάρια επανασύνδεσης με τον Νίνο μετά το ταξίδι-έκπληξη στη Ρόδο

Όλο και πιο έντονα γίνονται τα σενάρια επανασύνδεσης για τη Ζόζεφιν και τον Νίνο, καθώς μια πρόσφατη ανάρτηση της τραγουδίστριας ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media.

Παρά την απόσταση που φέρεται να υπήρξε το τελευταίο διάστημα μεταξύ τους, όλα δείχνουν πως οι δυο τους βρίσκονται ξανά κοντά, με αφορμή ένα ταξίδι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Το ταξίδι που «μίλησε»

Η Ζόζεφιν δημοσίευσε βίντεο στο TikTok από το αεροδρόμιο της Ρόδου - τόπο καταγωγής του Νίνο - συνοδεύοντάς το με μια φράση που πυροδότησε σχόλια:

«Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…»

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με τους θαυμαστές να ερμηνεύουν τα λόγια της ως σαφή ένδειξη επαναπροσέγγισης.

«Τι κάνεις;»

Το timing φαίνεται πως δεν είναι τυχαίο, καθώς το βίντεο «ντύθηκε» μουσικά με το νέο τους τραγούδι «Τι κάνεις;», το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα σενάρια για επανασύνδεση - τόσο προσωπική όσο και καλλιτεχνική.

Τη συζήτηση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο και μια δημόσια αλληλεπίδραση κάτω από την ανάρτηση. Ο Νίνο σχολίασε: «Τι κάνεις;» Με τη Ζόζεφιν να απαντά:

«Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου … Και ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου..»

Ο συγκεκριμένος διάλογος δεν πέρασε απαρατήρητος, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για ξεκάθαρο «φλερτ» και σημάδια επανασύνδεσης, με εργαλείο τους στίχους του νέου τους τραγουδιού.

Νίνο και Ζόζεφιν

Τι είχε πει στο παρελθόν

Λίγους μήνες πριν, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί ανοιχτά στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι δεν κρύβεται, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί πως χρειαζόταν χρόνο μακριά από σχέσεις. «Οι σχέσεις κάνουν κύκλο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πέρασε μια περίοδο κατά την οποία επέλεξε να μείνει μόνη.

Διαβάστε επίσης