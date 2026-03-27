Συγκινεί η σύζυγος του James Van Der Beek 45 ημέρες μετά τον θάνατό του - «Μου λείπεις αγάπη μου»

Η Kimberly Van Der Beek τίμησε τα 10α γενέθλια της κόρης της, Emilia Van Der Beek δημοσιεύοντας μια συγκινητική φωτογραφία της μικρής μαζί με τον εκλιπόντα σύζυγό της, James Van Der Beek.

«Μου λείπεις, αγάπη μου», έγραψε σε story στο Instagram, συνοδεύοντας τη φωτογραφία, η οποία —όπως σημείωσε— είχε τραβηχτεί «πριν από λίγους, σχεδόν παραδεισένιους μήνες».

Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός της σειράς Dawson’s Creek φαίνεται να αγκαλιάζει τρυφερά την κόρη του, καθισμένος σε εξωτερικό χώρο και φορώντας ένα μπουφάν με γούνα. Η μικρή Εμίλια, με oversized φούτερ, ακουμπά τα χέρια της στους ώμους του και το κεφάλι της πάνω του.

Η Kimberly και ο James είχαν αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά: την Olivia Van Der Beek, τον Joshua Van Der Beek, την Annabel Van Der Beek, τη Gwendolyn Van Der Beek, τον Jeremiah Van Der Beek και τη μικρή Emilia.

Ο ηθοποιός, γνωστός και από τη σειρά Pose, έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, έπειτα από μάχη σχεδόν τριών ετών με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3.

Το συγκινητικό μήνυμα της μικρής Emilia

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα της —που θα γινόταν 49 ετών— η 10χρονη Emilia μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, μιλώντας για το πώς διαχειρίζεται την απώλεια.

«Θα σας πω μικρά tips που βοηθούν όταν χάνεις κάποιον που αγαπάς», ανέφερε, φορώντας το καπέλο του πατέρα της.

Με λόγια που άγγιξαν πολλούς, πρόσθεσε: «Αν σας λείπει κάποιος, μπορείτε να κλάψετε. Μπορείτε να του μιλήσετε. Εγώ μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα… Του λέω πώς ήταν η μέρα μου, πώς νιώθω. Ξέρω ότι με ακούει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η μικρή ανέφερε ότι ο πατέρας της βρίσκεται «σε ένα καλό μέρος» και «δεν πονά πια, είναι στον παράδεισο», ενώ έκλεισε λέγοντας πως «εξακολουθεί να πιστεύει στα θαύματα».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους στήριξαν οικονομικά την οικογένεια μέσω της καμπάνιας GoFundMe που δημιούργησαν φίλοι της μητέρας της.

«Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Τον αγαπούσαν πολλοί και προσεύχονταν για εκείνον», είπε χαρακτηριστικά.

Η μάχη με τον καρκίνο

Ο James Van Der Beek πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μια δύσκολη μάχη με την ασθένεια.

Η σύζυγός του, με την οποία ήταν παντρεμένοι από το 2010, είχε δηλώσει τότε:
«Έζησε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».

Όπως είχε αποκαλυφθεί, η διάγνωση είχε γίνει το καλοκαίρι του 2023, ενώ ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την κατάσταση της υγείας του τον Νοέμβριο του 2024.

