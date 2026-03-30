Ραγίζει καρδιές η τελευταία ανάρτηση του κωμικού Alex Duong πριν τον θάνατό του από καρκίνο

Το συγκλονιστικό μήνυμα που είχε αναρτήσει λίγο πριν το τέλος 

Ανθή Κουρεντζή

Ραγίζει καρδιές η τελευταία ανάρτηση του κωμικού Alex Duong πριν τον θάνατό του από καρκίνο
  • Ο κωμικός Alex Duong έδινε μάχη με σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου για έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του στα 42 χρόνια.
  • Η τελευταία ανάρτηση του Duong εξέφραζε την ελπίδα του να βγει νικητής, παρά την επιδείνωση της υγείας του.
  • Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά λόγω σηπτικού σοκ, και πέθανε ήρεμος έχοντας τη συνείδησή του για να αποχαιρετήσει την κόρη του.
  • Η κοινότητα των κωμικών τον στήριξε ενεργά, διοργανώνοντας εκδήλωση αλληλεγγύης με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.
  • Ο Duong είχε αναγνωρίσει τη στήριξη της κοινότητας κωμικών ως σημαντικό στοιχείο στη μάχη του με τον καρκίνο.
Ο κωμικός Alex Duong πίστευε μέχρι τέλους πως θα κατάφερνε να νικήσει τον καρκίνο, μόλις δύο μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό του, σε ηλικία 42 ετών.

Ο Duong έδινε μάχη για έναν ολόκληρο χρόνο με μια σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου που προσβάλλει τους μαλακούς ιστούς.

Η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram έγινε στις 28 Ιανουαρίου, όταν μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο φίλος του ζητούσε από τον κόσμο να στηρίξει τον κωμικό και ηθοποιό, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Στο βίντεο, ο φίλος του έλεγε: «Μόλις έμαθα για τον φίλο μου τον Alex… παλεύει εδώ και καιρό με καρκίνο στο μάτι. Τα πράγματα πήγαιναν καλά, αλλά πρόσφατα υπέστη μια κρίση. Και μετά την κρίση ανακάλυψαν ότι υπάρχει κάτι και στη σπονδυλική του στήλη».

Κάτω από την ανάρτηση, ο ίδιος ο Duong είχε σχολιάσει με λόγια που σήμερα ραγίζουν καρδιές: «Θα βγω από εδώ περπατώντας».

Την Παρασκευή, η φίλη του Hilarie Steele αποκάλυψε μέσω του GoFundMe που είχε δημιουργηθεί για τον ίδιο και την οικογένειά του — τη σύζυγό του Christina και τη 5χρονη κόρη τους, Everest — ότι η κατάσταση της υγείας του άλλαξε ξαφνικά και δραματικά.

Όπως έγραψε: «Έχει υποστεί σηπτικό σοκ, μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή λοίμωξη που έχει καταβάλει ολόκληρο τον οργανισμό του. Βρίσκεται στο νοσοκομείο και η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όλα άλλαξαν τόσο γρήγορα».

Μόλις μία ημέρα αργότερα, ανακοίνωσε τον θάνατό του, σημειώνοντας πως οι τελευταίες στιγμές του Alex ήταν ήρεμες και ανώδυνες.

Σε μία από τις πιο σπαρακτικές αποκαλύψεις, ανέφερε ακόμη πως ο Duong είχε τη συνείδησή του, ώστε να αποχαιρετήσει τη μικρή του κόρη — το παιδί που, όπως έγραψε, «αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε από τη μέρα που γεννήθηκε».

«Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και βαθιά ευγνώμονες για όλη τη στήριξη, τις προσευχές και τη γενναιοδωρία που δείξατε σε αυτή την αδιανόητη περίοδο», ανέφερε.

Ο Alex Duong είχε στο πλευρό του την κοινότητα των stand-up comedians από τη στιγμή που διαγνώστηκε με alveolar rhabdomyosarcoma στις αρχές του 2025.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε στο Largo στο Λος Άντζελες μια ξεχωριστή βραδιά στήριξης, με τίτλο «The Alex Duong Has Cancer In His Eye Comedy Benefit Show», στην οποία συμμετείχαν γνωστοί κωμικοί όπως ο Ronnie Chieng και η Andrea Jin.

Ο Alex Duong / Instagram

Ο ίδιος είχε μιλήσει για τη μάχη του με τον καρκίνο στους Los Angeles Times, λέγοντας: «Οι κωμικοί είμαστε πάντα δίπλα ο ένας στον άλλον όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παλεύεις, να αγωνίζεσαι και να προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα σε αυτόν τον χώρο, μόνο και μόνο για να μπορούμε να λέμε αυτά τα αστεία και να γινόμαστε καλύτεροι».

Και είχε προσθέσει με συγκίνηση: «Είναι πραγματικά όμορφο να το βλέπεις αυτό στον κόσμο».

