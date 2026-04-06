«Λύγισε» on air η παρουσιάστρια Savannah Guthrie δύο μήνες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της

Η Savannah Guthrie δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στην πρώτη της ημέρα πίσω στο πλατό του «Today», δύο μήνες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, Nancy Guthrie.

Η 54χρονη παρουσιάστρια εμφανίστηκε συγκινημένη όταν βγήκε να χαιρετήσει το κοινό έξω από το στούντιο, με θαυμαστές και υποστηρικτές να την υποδέχονται φορώντας κίτρινα και κρατώντας μηνύματα συμπαράστασης. Η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχτεί όλο αυτό το διάστημα.

Η τηλεοπτική της επιστροφή είχε έντονο συμβολισμό, καθώς ξεκίνησε την εκπομπή με τη φράση «Είναι καλό που γύρισα σπίτι», ενώ το κίτρινο χρώμα — που επέλεξε να φορέσει — έχει πλέον συνδεθεί με την ελπίδα και τη δημόσια υποστήριξη προς την οικογένειά της. Το ίδιο χρώμα υπήρχε στο πλατό αλλά και στις εμφανίσεις συναδέλφων της.

Η υπόθεση της Nancy Guthrie παραμένει ανοιχτή, με τα αμερικανικά μέσα να αναφέρουν πως εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Tucson της Arizona και πως οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης. Παρά τον βαθύ προσωπικό της πόνο, η Savannah φαίνεται πως επέλεξε να επιστρέψει στη δουλειά της και στην τηλεοπτική της «οικογένεια», σε μια προσπάθεια να βρει ξανά έναν ρυθμό μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Η Nancy και η Savannah Guthrie / Facebook

Το κλίμα ήταν έντονα συναισθηματικό από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ο Craig Melvin, πλαισιωμένος από τους Carson Daly, Al Roker και Sheinelle Jones, καλωσόρισε τη Savannah με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια, αποκαλώντας την «το βόρειο αστέρι μας».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Savannah βγήκε μπροστά στο κοινό, όπου την περίμεναν δεκάδες μηνύματα αγάπης. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με τη φράση «Καλώς ήρθες Savannah», ενώ αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φάνηκαν και οι ίδιοι εμφανώς συγκινημένοι.

Η ίδια δεν έκρυψε το πόσο πολύ την άγγιξε αυτή η υποδοχή. Σκουπίζοντας τα δάκρυά της με το μαντήλι του Al Roker, ευχαρίστησε δημόσια τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που, όπως είπε, έχει δεχτεί όλη η οικογένειά της.

Διαβάστε επίσης