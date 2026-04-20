Επιστροφή στις ρίζες για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι στην Αίγυπτο

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη βρέθηκε στην Αίγυπτο και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Για την ίδια δεν ήταν ένας ακόμη τουριστικός προορισμός αλλά ένα ταξίδι με συναισθηματική αξία, αφού σε εκείνα τα μέρη γεννήθηκε, οπότε ήταν ένας συνδυασμός ανάπαυλας με επιστροφή στις ρίζες.

Όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής ερμηνεύτρια επισκέφτηκε αξιοθέατα, πήγε για μπάνιο, ενώ έκανε και μαθήματα κεραμικής. Στη λεζάντα της πρώτης δημοσίευσής της, έκανε μία περιγραφή για κάθε φωτογραφία, τονίζοντας πως λίγη ξεγνοιασιά είναι απαραίτητη.

Σε δεύτερη ανάρτησή της η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στο Λούξορ, το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο στον κόσμο, με την ίδια να δηλώνει συγκλονισμένη, ενώ ανέφερε στους διαδικτυκούς της φίλους ότι θα επιστρέψει με νέο post που θα περιλαμβάνει περισσότερες φωτογραφίες από την περιήγησή της στο ιστορικό μνημείο της Αιγύπτου.

«Το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο στο κόσμο με μια συνεχή συγκλονιστική Ιστορία 4.000 χρόνων … Ξεκινώντας από το ναό του Καρνάκ και του Λούξορ μέχρι την κοιλάδα των Βασιλέων. Συγκλονισμένοι όλοι από όσα είδαμε -νοιώσαμε και ακούσαμε από την ξεναγό μας…ΥΓ . 1.:τι να χωρέσει σε 20 φωτογραφίες … 2: συνεχίζεται…Φιλιά».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η οικογένειά της είχε ελληνικές ρίζες και μετακόμισε στην Αθήνα όταν ήταν έξι ετών, λόγω των αντιαποικιακών εξεγέρσεων που ξέσπασαν τότε στη χώρα. Αυτή η πρώιμη μετανάστευση σφράγισε την ταυτότητά της, κάνοντας κάθε της επιστροφή στον Νείλο να μοιάζει με ραντεβού με το παρελθόν.

Διαβάστε επίσης