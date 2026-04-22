Είναι ο Jacob Elordi και η Kendall Jenner το νέο hot ειδύλλιο του Χόλιγουντ;

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν ζευγάρι την Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι, μετά την εμφάνισή τους στο Coachella το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, το supermodel και ο πρωταγωνιστής του «Frankenstein» φαίνεται πως έχουν έρθει κοντά τους τελευταίους δύο μήνες και περνούν διακριτικά χρόνο μαζί.

Οι δυο τους κινούνται εδώ και καιρό στους ίδιους κύκλους. Ο Ελόρντι είχε παρευρεθεί στα γενέθλια της Jenner το 2022, ενώ πριν λίγο καιρό εθεάθησαν να συζητούν στο «Vanity Fair Oscar Party».

Η Κένταλ Τζένερ / AP

Η Kendall Jenner υπήρξε ζευγάρο με τον Bad Bunny, με τον οποίο χώρισε τον Δεκέμβριο του 2023 έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης. Προηγουμένως είχε μια διετή σχέση με τον Devin Booker (2020–2022), ενώ έχει επίσης συνδεθεί ερωτικά με τους Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky και Harry Styles.

«Για μένα, πολλά πράγματα είναι πολύ ξεχωριστά και ιερά, όπως οι φίλοι και οι σχέσεις μου», είχε δηλώσει το 30χρονο super model στην αυστραλιανή Vogue το 2019. «Πιστεύω προσωπικά ότι το να φέρνεις αυτά τα πράγματα στη δημοσιότητα τα κάνει πολύ πιο περίπλοκα».

«Είμαι σίγουρα από τους ανθρώπους που πιστεύουν στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Ξέρω πώς θα σε ερωτευτώ με την πρώτη ματιά», είχε δηλώσει.

Πρόσθεσε ότι αυτό το συναίσθημα είναι σπάνιο — αλλά αδιαμφισβήτητο όταν συμβαίνει. «Έχω αυτό το έντονο συναίσθημα… και δεν μου συμβαίνει συχνά. Και μετά, δεν είμαι ο τύπος ανθρώπου που μπορεί να ερωτευτεί σταδιακά κάποιον», εξήγησε. «Δεν ξέρω πώς υποτίθεται ότι γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω».

Πιο πρόσφατα, η Jenner έχει μιλήσει και για το μέλλον της, κάνοντας αναφορά στην επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά κάποια στιγμή.

«Όταν ήμουν μικρή έλεγα ότι μέχρι τα 27 θα ήθελα να έχω παιδιά. Τώρα έχω περάσει αυτή την ηλικία και νιώθω ότι είμαι ακόμη πολύ νέα. Απολαμβάνω την ελευθερία μου χωρίς παιδιά», δήλωσε σε συνέντευξή της το 2024 στη Vogue.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι / AP

Από την πλευρά του, ο Τζέικομπ Ελόρντι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, αν και αρκετά ειδύλλιά του στο παρελθόν έχουν γίνει γνωστά, όπως η Olivia Jade, η Kaia Gerber, η Zendaya και η Joey King.

Διαβάστε επίσης