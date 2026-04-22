Ερωτεύμενοι στα κύματα: Τα τρυφερά τετ-α-τετ της Καρντάσιαν και του Χάμιλτον στο Μαλιμπού

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον απαθανατίστηκαν σε τρυφερά τετ-α-τετ σε παραλία του Μαλιμπού, με πολλούς να κάνουν λόγο για «στημένη» προβολή αυτής της ρομαντικής απόδρασης.

Η 45χρονη επιχειρηματίας φορούσε bikini top και μια μαύρη στολή κατάδυσης κατεβασμένη μέχρι τη μέση δείχνοντας γοητευμένη με τον αστέρα της F1. Οι δυο τους έπαιζαν με τα κύματα σαν ερωτευμένοι έφηβοι, ωστόσο το ερώτημα για το αν τα πλάνα που είδαν το «φως» της δημοσιότητας ήταν αυθεντική καταγραφή παραμένει.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James παραδέχεται ότι με μια πρώτη ματιά η «τελειότητα τύπου fashion spread» των φωτογραφιών μοιάζει με κλασικό παράδειγμα επιδεικτικού PDA, όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν διακριτικά σημάδια ότι το ειδύλλιο είναι αληθινό.

Ο χρονισμός των φωτογραφιών θεωρείται ύποπτος, καθώς απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες μέχρι τη μεγαλύτερη red carpet στιγμή της χρονιάς για την οικογένεια Kardashian, το Met Gala.

«Με το Met Ball να απέχει μόλις μία τελευταία πρόβα φορέματος και με τις δύο αδελφές της, Κάιλι Τζένερ και Κένταλ Τζένερ, να εμφανίζονται αυτή τη στιγμή σε τρυφερές στιγμές με τους “καυτούς” A-listers Timothée Chalamet και Jacob Elordi, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι η Κιμ Καρντάσιαν ίσως νιώθει πίεση να παρουσιάσει επίσημα τον Lewis Hamilton — όπως φαίνεται να κάνει εδώ», λέει η James.

«Το styling και οι "τέλειες" ρομαντικές πόζες στο surf δίνουν την εντύπωση κάτι σκηνοθετημένου, οπότε οι φωτογραφίες θα μπορούσαν να λειτουργούν ως μια “ανακοίνωση”, για να δείξουν στον κόσμο ότι θέλουν να θεωρούνται ένα σοβαρό ζευγάρι», προσθέτει.

Ωστόσο, εξετάζοντας πιο προσεκτικά, η James αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το νέο αυτό ειδύλλιο είναι αληθινό, με τρία στοιχεία στη γλώσσα του σώματος που φανερώνουν τα πραγματικά τους συναισθήματα.

«Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει το σκηνικό. Οι φωτογραφίες στην παραλία και οι αγκαλιές στα ρηχά νερά είναι φωτογενείς. Όμως η Κιμ οδήγησε επίσης τον Λιούις σε πιο βαθιά νερά, όπου ήταν σχεδόν αόρατοι από τις κάμερες», σημειώνει η James.

«Οι φωτογραφίες PR συνήθως σταματούν μόλις ολοκληρωθούν οι πόζες, όμως αυτό έμοιαζε περισσότερο με ένα αληθινό, κοινό ραντεβού για κολύμπι».

Δεύτερον, «οι εκφραστικές αντιδράσεις του προσώπου της Κιμ με τον Λιούις κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους δείχνουν επίσης γνήσια χαρά και παιχνιδιάρικη διάθεση», αναφέρει η James.

Το ειδύλλιο της επιχειρηματία και του σταρ της F1 έγινε γνωστό μέσα από τη δημοσίευση φωτογραφιών από το ρομαντικό τους Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.

Έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο Super Bowl τον Φεβρουάριο, καθισμένοι μαζί στο ίδιο VIP booth, έπειτα από πάνω από δέκα χρόνια φιλίας.

Πρόσφατα, εθεάθησαν μαζί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella στην Καλιφόρνια και από τότε έχουν επισημοποιήσει τη σχέση τους και στο Instagram.

