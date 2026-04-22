Ερωτεύμενοι στα κύματα: Τα τρυφερά τετ-α-τετ της Καρντάσιαν και του Χάμιλτον στο Μαλιμπού

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον απαθανατίστηκαν σε τρυφερά τετ-α-τετ σε παραλία του Μαλιμπού, με πολλούς να κάνουν λόγο για «στημένη» προβολή αυτής της ρομαντικής απόδρασης.

Η 45χρονη επιχειρηματίας φορούσε bikini top και μια μαύρη στολή κατάδυσης κατεβασμένη μέχρι τη μέση δείχνοντας γοητευμένη με τον αστέρα της F1. Οι δυο τους έπαιζαν με τα κύματα σαν ερωτευμένοι έφηβοι, ωστόσο το ερώτημα για το αν τα πλάνα που είδαν το «φως» της δημοσιότητας ήταν αυθεντική καταγραφή παραμένει.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James παραδέχεται ότι με μια πρώτη ματιά η «τελειότητα τύπου fashion spread» των φωτογραφιών μοιάζει με κλασικό παράδειγμα επιδεικτικού PDA, όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν διακριτικά σημάδια ότι το ειδύλλιο είναι αληθινό.

Ο χρονισμός των φωτογραφιών θεωρείται ύποπτος, καθώς απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες μέχρι τη μεγαλύτερη red carpet στιγμή της χρονιάς για την οικογένεια Kardashian, το Met Gala.

«Με το Met Ball να απέχει μόλις μία τελευταία πρόβα φορέματος και με τις δύο αδελφές της, Κάιλι Τζένερ και Κένταλ Τζένερ, να εμφανίζονται αυτή τη στιγμή σε τρυφερές στιγμές με τους “καυτούς” A-listers Timothée Chalamet και Jacob Elordi, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι η Κιμ Καρντάσιαν ίσως νιώθει πίεση να παρουσιάσει επίσημα τον Lewis Hamilton — όπως φαίνεται να κάνει εδώ», λέει η James.

«Το styling και οι "τέλειες" ρομαντικές πόζες στο surf δίνουν την εντύπωση κάτι σκηνοθετημένου, οπότε οι φωτογραφίες θα μπορούσαν να λειτουργούν ως μια “ανακοίνωση”, για να δείξουν στον κόσμο ότι θέλουν να θεωρούνται ένα σοβαρό ζευγάρι», προσθέτει.

Ωστόσο, εξετάζοντας πιο προσεκτικά, η James αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το νέο αυτό ειδύλλιο είναι αληθινό, με τρία στοιχεία στη γλώσσα του σώματος που φανερώνουν τα πραγματικά τους συναισθήματα.

«Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει το σκηνικό. Οι φωτογραφίες στην παραλία και οι αγκαλιές στα ρηχά νερά είναι φωτογενείς. Όμως η Κιμ οδήγησε επίσης τον Λιούις σε πιο βαθιά νερά, όπου ήταν σχεδόν αόρατοι από τις κάμερες», σημειώνει η James.

«Οι φωτογραφίες PR συνήθως σταματούν μόλις ολοκληρωθούν οι πόζες, όμως αυτό έμοιαζε περισσότερο με ένα αληθινό, κοινό ραντεβού για κολύμπι».

Δεύτερον, «οι εκφραστικές αντιδράσεις του προσώπου της Κιμ με τον Λιούις κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους δείχνουν επίσης γνήσια χαρά και παιχνιδιάρικη διάθεση», αναφέρει η James.

Το ειδύλλιο της επιχειρηματία και του σταρ της F1 έγινε γνωστό μέσα από τη δημοσίευση φωτογραφιών από το ρομαντικό τους Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.

Έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο Super Bowl τον Φεβρουάριο, καθισμένοι μαζί στο ίδιο VIP booth, έπειτα από πάνω από δέκα χρόνια φιλίας.

Πρόσφατα, εθεάθησαν μαζί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella στην Καλιφόρνια και από τότε έχουν επισημοποιήσει τη σχέση τους και στο Instagram.

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αδύνατη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εν μέσω παραβίασης της εκεχειρίας

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 102 ανακαινισμένα δωμάτια παραδόθηκαν στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και του Θοδωρή Κυριακού στη Ρώμη

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Κακοποιούσε και απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο ενώ κατέγραφε το περιστατικό

19:42LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Στέφανο Ληναίο και Έλλη Φωτίου: «Δύο φύλακες άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου»

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

19:27LIFESTYLE

Είναι ο Jacob Elordi και η Kendall Jenner το νέο hot ειδύλλιο του Χόλιγουντ;

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε «plan b» εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας: Οι διαφοροποιήσεις και οι απουσίες που έσβησαν την ένταση

19:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Diesel: Παρατείνεται η επιδότηση στα 20 λεπτά ανά λίτρο - Ενίσχυση και για λιπάσματα

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Αντιφλεγμονώδη φρούτα: Πώς λειτουργούν και ποια να επιλέξετε

18:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πιερρακάκη - Κοβέσι στην ΑΑΔΕ για τα τελωνεία

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Βόλεψε και τους δύο η ισοπαλία

18:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Είναι παράνομο αυτό που λέει ο Φάμελλος για το υπερπλεόνασμα

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτες Τραμπ: Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – «Το MAGA παραμένει ισχυρό»

18:49LIFESTYLE

Ερωτεύμενοι στα κύματα: Τα τρυφερά τετ-α-τετ της Καρντάσιαν και του Χάμιλτον στο Μαλιμπού

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Eντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη η Ελευθερία Γιακουμάκη - Φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τελευταίο σημείωμα της 43χρονης, το κινητό που «μίλησε» και το ΙΧ που εξαφάνισε ο δράστης

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: €25.000 το όριο για άγαμους, €35.000 για έγγαμους+€5.000 για κάθε παιδί

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Κακοποιούσε και απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο ενώ κατέγραφε το περιστατικό

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθησαν οι ασυλίες των 13 βουλευτών της ΝΔ - Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ