Μπέττυ Μαγγίρα: «Κλείδωσε» η τηλεοπτική της επιστροφή

Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα με το τηλεοπτικό του μέλλον. Εντυπωσιάζοντας πρόσφατα στον εγχώριο τελικό της Eurovision στην ΕΡΤ, άνοιξε ξανά η συζήτηση για το πού θα βρεθεί τη νέα σεζόν. Τελικά, η απόφαση λήφθηκε και η εκρηκτική Μπέττυ «κλείδωσε» στο «GNTM».

Το STAR, με ανακοίνωση, την Παρασκευή, γνωστοποίησε όχι μόνο την επιστροφή του ριάλιτι, αλλά και την είσοδο της Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή:. «Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στην κριτική επιτροπή του GNTM για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών. Με πολυετή εμπειρία, έντονη προσωπικότητα και τηλεοπτικό ένστικτο, δίνει έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα, που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό».

Φυσικά, στο «GNTM» παραμένει και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία θα απογειώσει τη νέα σεζόν το πρότζεκτ.

