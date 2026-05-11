Κωνσταντία Χριστοφορίδου: Συνάδελφος μου έλεγε στο ακουστικό συνταγές μαγειρικής για να με μπερδέψει

Δυσκολίες που βίωσε στη θεατρική σκηνή λόγω ανταγωνιστικής διάθεσης περιέγραψε η Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε μάλιστα σε συγκεκριμένο περιστατικό με συνάδελφό της που, όπως είπε, προσπαθούσε να την μπερδέψει την ώρα της παράστασης. Αντιθέτως, στην τηλεόραση, την οποία θεωρεί πιο δίκαιη, δεν ήρθε αντιμέτωπη με αντίστοιχες καταστάσεις.

«Στο θέατρο ζορίστηκα πάρα πολύ, η τηλεόραση είναι πιο δίκαιη. Η κωμωδία είναι το πιο αδηφάγο είδος. Στο δράμα μπορείς να πάρεις τον χρόνο, θα γεμίσεις δάκρυα, όχι ότι είναι εύκολο. Στην κωμωδία εάν χάσεις το κλάσμα του δευτερολέπτου, έχεις χάσει το αστείο. Εάν βγάλεις χειροκρότημα, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Συνάδελφος είχε ανοιχτά μικρόφωνα και μου έλεγε συνταγές μαγειρικής για να με μπερδέψει», τόνισε στο Mega.

Στη συνέχεια, η Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου περιέγραψε συμβάν, κατά το οποίο συνάδελφός της έκανε προσπάθειες για να την υπονομεύσει. «Η άλλη είχε το θράσος να σου λέει ό,τι κι αν κάνεις, δεν βλέπουν εσένα… Εσύ να λες τα λόγια σου, να παλεύεις, και η “βοήθειά” της να σου λέει… κάνε ό,τι θες, ό,τι κι αν κάνεις, δεν σε βλέπουν. Από γυναίκες μου έχει συμβεί αυτό. Μου έχει συμβεί και από άντρα, καλός συνάδελφος και καλό παιδί, αλλά όταν πήρα εγώ το χειροκρότημα, αυτή τη σκηνή την έκοψε στις επόμενες παραστάσεις, δεν του άρεσε», θυμήθηκε.

Τέλος, σημείωσε ότι γνωστή ηθοποιός, την οποία ωστόσο δεν κατονόμασε, έχει εξαπατήσει τον κόσμο με την εικόνα που προβάλλει. «Σας έχει “εξαπατήσει”, ειδικά εσάς. Τώρα τελευταία ήταν καλεσμένη. Δεν μπορώ να πω το όνομα, την είδα πρόσφατα σε εσάς. Είναι τεράστιο “έγκλημα”. Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι είναι πολύ καλή, δοτικός άνθρωπος κλπ…», σημείωσε κλείνοντας.