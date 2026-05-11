Ισραηλινοί στρατιώτες έβαλαν τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας - Βίντεο

Snapshot Ισραηλινός στρατιώτης βιντεοσκοπήθηκε να βάζει αναμμένο τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός καταδίκασε τον στρατιώτη σε 21 ημέρες φυλάκισης και τον στρατιώτη που τράβηξε το βίντεο σε 14 ημέρες φυλάκισης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη κατακραυγή στο Λίβανο, το Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα.

Σάλο έχει προκαλέσει σε Λίβανο και Ισραήλ, αλλά και στη διεθνή κοινότητα η νέα εικόνα Ισραηλινού στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας.

Ένα νέο βίντεο καταγράφει την... δράση στρατιωτών του Ισραήλ σε άγαλμα της Παναγίας στο νότιο Λίβανο.

Ο στρατιώτης γελώντας βάζει αναμένο τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ο στρατιώτης που καταγράφηκε να βεβηλώνει το χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στο νότιο Λίβανο πριν από μερικές εβδομάδες καταδικάστηκε σε 21 ημέρες φυλάκισης, ενώ ο στρατιώτης που κινηματογράφησε το περιστατικό καταδικάστηκε σε 14 ημέρες φυλάκισης

فيديو جديد يوثق اعـ.تداء جنود الاحـ.تلال الإسرائيلي على تمثال "مريم العذراء" في جنوب لبنان. pic.twitter.com/KZIyXYCSoV — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 8, 2026

Πριν από τρεις εβδομάδες την πλέον αλγεινή εντύπωση είχε προκαλέσει άλλη φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού.

A photo of an Israeli soldier smashing a statue of Jesus Christ with a sledgehammer in southern Lebanon has sparked widespread condemnation. Israeli officials confirmed the image is genuine and ‘promised to investigate.’ pic.twitter.com/0byuRyUhRS — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 20, 2026

