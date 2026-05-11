Ισραηλινοί στρατιώτες έβαλαν τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας - Βίντεο
Ο στρατιώτης γελώντας βάζει αναμένο τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας.
Σάλο έχει προκαλέσει σε Λίβανο και Ισραήλ, αλλά και στη διεθνή κοινότητα η νέα εικόνα Ισραηλινού στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας.
Ένα νέο βίντεο καταγράφει την... δράση στρατιωτών του Ισραήλ σε άγαλμα της Παναγίας στο νότιο Λίβανο.
Σήμερα ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ο στρατιώτης που καταγράφηκε να βεβηλώνει το χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στο νότιο Λίβανο πριν από μερικές εβδομάδες καταδικάστηκε σε 21 ημέρες φυλάκισης, ενώ ο στρατιώτης που κινηματογράφησε το περιστατικό καταδικάστηκε σε 14 ημέρες φυλάκισης
Πριν από τρεις εβδομάδες την πλέον αλγεινή εντύπωση είχε προκαλέσει άλλη φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού.