Στη φυλακή δύο από τους επτά του κυκλώματος που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Στη φυλακή αποφασίστηκε να οδηγηθούν δύο από τους επτά κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση εξαπάτησης πολιτών, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά τι απολογίες τους οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε με την επιβολή περιοριστικών όρων είτε χωρίς κανέναν περιορισμό.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών αρχών, έχουν ήδη διαλευκανθεί 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η φερόμενη εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 27 κατηγορούμενους, από τους οποίους συνελήφθησαν οι επτά. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία προέκυψε ότι αρκετά μέλη της ομάδας δεν υπέβαλλαν φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία χρόνια και εμφανίζονταν ως διαμένοντες σε καταυλισμούς.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στις παράνομες ενέργειες που τους αποδίδονται. Ένας από αυτούς, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο «φύλακα» και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν έχει καμία σχέση με τις απάτες ούτε γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του. Παράλληλα, ανέφερε ότι ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αρχές και ότι εργάζεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία.

Αντίθετα, νεαρός κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του σε δύο περιστατικά, αναφέροντας ότι έναντι 100 ευρώ παρέλαβε σακούλες με αντικείμενα, χωρίς — όπως ισχυρίστηκε — να γνωρίζει το περιεχόμενό τους. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην απολογία του, το μόνο που έκανε ήταν να παραδώσει τις σακούλες σε σημείο που του υποδείχθηκε, χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιο από τα θύματα. Ο ίδιος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων, με κεντρική κατηγορία τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

