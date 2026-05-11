Τουρκία: Μάνα με παντόφλα χώρισε δύο ομάδες αγοριών μετά από άγρια συμπλοκή - Βίντεο

Μια έντονη συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ δύο αντίπαλων ομάδων στη γειτονιά Altıağaç της περιοχής Mamak της Άγκυρας της Τουρκίας, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τερματίστηκε άρον άρον με μια αξιοσημείωτα ενδιαφέρουσα και... οικεία παρέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μια γυναίκα που προσπαθούσε να τους διαλύσει πέταξε μια «παντόφλα» στην αντίπαλη ομάδα, εκτονώνοντας αμέσως την κατάσταση και ηρεμώντας τους καβγατζήδες νεαρούς. Η εκπληκτική και διασκεδαστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου ενός περαστικού.

Mahalleli ayıramadı, o ayırdı: Mamak’ta kavganın sonunu bir çift "Anne Terliği" getirdi



Ankara Mamak’ta iki grup arasında çıkan kavga, “anne terliği” müdahalesiyle sona erdi.



Altıağaç Mahallesi'nde yaşanan olayda taraflar arasındaki gerginlik büyürken, çevrede bulunan bir…

