Στέλιος Μάινας: «Η απουσία του πατέρα μου όταν ήμουν παιδί ήταν ένα τραύμα που επουλώνεται δύσκολα»

Για το τραύμα που άφησε η απουσία του πατέρα του από τα παιδικά του χρόνια μίλησε σε συνέντευξή του ο Στέλιος Μαίνας.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως ο πατέρας του έχασε πολλά από τα παιδικά του χρόνια καθώς ήταν ναυτικός, παρόλα αυτά ο ίδιος έχει επιλέξει να μην εστιάζει στο παρελθόν και να προχωρά μπροστά.

Ο Στέλιος Μάινας τόνισε πως το τραύμα αυτό μπορεί να υποχωρήσει: «Όταν χάνεις τα παιδικά χρόνια του παιδιού σου, είναι μεγάλη δυστυχία για έναν πατέρα αλλά και για ένα παιδί. Είναι ένα τραύμα το οποίο επουλώνεται δύσκολα, δεν θα έλεγα ότι δεν φεύγει», είπε.

«Όταν κοιτάς το παρελθόν, κοιτάς κάτι που έχει γίνει ήδη, κάτι τετελεσμένο, δεν αλλάζει. Το παρόν είναι το διαχειρίσιμο. Δεν είναι ούτε το μέλλον διαχειρίσιμο ούτε το παρελθόν», πρόσθεσε ο Στέλιος Μάινας.

Όταν ρωτήθηκε πως κατάφερε να αντιμετωπίσει το τραύμα του, ο Στέλιος Μάινας απάντησε: «Ομολογώ ότι η ψυχοθεραπεία που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία 15-20 χρόνια, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και νέους ανθρώπους. Η δική μας γενιά δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Η δική μας ψυχοθεραπεία ήταν από τους παλιότερους, το καφενείο, το μπιλιάρδο, οι φίλοι. Οι φίλοι ήταν η ψυχοθεραπεία η δική μας».

