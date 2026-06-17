Η σύζυγος του Pickford έχασε τις αποσκευές της και φόρεσε τη φανέλα του γιου της στο Μουντιάλ

Snapshot Η Megan Pickford έχασε τις αποσκευές της κατά το ταξίδι της προς το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας στο Μουντιάλ στο Ντάλας.

Αναγκάστηκε να φορέσει τη φανέλα του μικρού της γιου λόγω έλλειψης άλλων ρούχων.

Σκοπεύει να αγοράσει βασικά είδη ένδυσης από τοπικά καταστήματα μέχρι να βρεθεί η βαλίτσα της.

Άλλες σύντροφοι παικτών της παρείχαν βοήθεια και υποστήριξη στην δύσκολη αυτή κατάσταση. Snapshot powered by AI

Η Megan Pickford, σύζυγος του τερματοφύλακα της Αγγλίας Jordan Pickford, βρέθηκε σε μια απρόοπτη και αρκετά δύσκολη κατάσταση κατά το ταξίδι της προς το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας στο Μουντιάλ, καθώς οι αποσκευές της χάθηκαν από την αεροπορική εταιρεία.

Η Megan ταξίδεψε στο Ντάλας μαζί με άλλες συντρόφους ποδοσφαιριστών (WAGs), με στόχο να στηρίξουν την εθνική Αγγλίας στον εναρκτήριο αγώνα της κόντρα στην Κροατία. Ωστόσο, κατά την άφιξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπίστωσε ότι η βαλίτσα της δεν είχε φτάσει ποτέ στον προορισμό της.

Μέσα από αναρτήσεις της στα social media, αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να φορέσει τη φανέλα του μικρού της γιου, καθώς δεν είχε άλλα ρούχα διαθέσιμα για τον αγώνα. Με χιούμορ σχολίασε την κατάσταση, γράφοντας ότι έφτασε στην Αμερική, αλλά η βαλίτσα της όχι, και αναρωτήθηκε αν μπορεί να φορέσει τη φανέλα του επτάχρονου παιδιού της στο παιχνίδι.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σκοπεύει να αγοράσει άμεσα βασικά είδη ένδυσης, όπως τζιν, από τοπικά καταστήματα, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με τις αποσκευές της. Στο πλευρό της στάθηκαν και άλλες σύντροφοι παικτών, οι οποίες της πρόσφεραν βοήθεια και υποστήριξη.

Η άφιξη των WAGs στο Ντάλας συνέπεσε με την έντονη παρουσία Άγγλων φιλάθλων στην πόλη, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει γιορτινή αλλά και χαοτική ατμόσφαιρα ενόψει του αγώνα. Παράλληλα, αρκετοί φίλαθλοι και μέλη της αποστολής απολαμβάνουν ήδη τη διαμονή τους στις ΗΠΑ, ενόψει της έναρξης της πορείας της Αγγλίας στη διοργάνωση.