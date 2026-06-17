Όμορφες εικόνες στο Αμμάν: Χιλιάδες φίλαθλοι είδαν την παρθενική εμφάνιση της Ιορδανίας σε Μουντιάλ

Χιλιάδες φίλαθλοι της Ιορδανίας κατέκλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06) το επιβλητικό ρωμαϊκό θέατρο του Αμμάν, ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών, για να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας τους: Την πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε τελική φάση Μουντιάλ.

Οι εικόνες με τις σημαίες της Ιορδανίας να κυματίζουν πάνω από το αρχαίο μνημείο και χιλιάδες φιλάθλους να ζουν με πάθος κάθε φάση του αγώνα αποτύπωσαν το μέγεθος της υπερηφάνειας του έθνους.

Η Ιορδανία στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στην εμπειρότερη Αυστρία, όμως, γνώρισε την ήττα με 3–1 στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου. Παρά το τελικό σκορ, οι «Αλ Νασάμα» άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις, δείχνοντας ότι δεν βρίσκονται τυχαία στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

Η Αυστρία «άνοιξε» το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Ρομάνο Σμιντ, αλλά η Ιορδανία συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί προβλήματα με τις γρήγορες αντεπιθέσεις των Μούσα Αλ Ταμάρι και Άλι Ολγουάν. Η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 50ό λεπτό, όταν ο Ολγουάν πέτυχε το πρώτο γκολ της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, «γράφοντας» ιστορία και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στους Ιορδανούς φιλάθλους στο Αμμάν και σε όλο τον κόσμο.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο τέταρτο. Η είσοδος του πολύπειρου Μάρκο Αρναούτοβιτς άλλαξε τις ισορροπίες υπέρ των Αυστριακών. Αρχικά, η πίεση οδήγησε σε αυτογκόλ του Γιαζάν Αλ Αράμπ στο 76’, με αποτέλεσμα η Αυστρία να ανακτήσει το προβάδισμα. Στις καθυστερήσεις, ο 37άχρονος επιθετικός εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι για το τελικό σκορ. Νωρίτερα, είχε δει κι άλλο τέρμα του να ακυρώνεται μέσω VAR για χέρι στην εξέλιξη της φάσης.

Παρά την ήττα, η Ιορδανία απέσπασε το χειροκρότημα ακόμη και των αντιπάλων της. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, έπαιξε χωρίς φόβο και για μεγάλα διαστήματα κοίταξε στα «μάτια» μία ευρωπαϊκή ομάδα με σαφώς μεγαλύτερη ποιότητα και εμπειρία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τζαμάλ Σελαμί, τόνισε μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι οι παίκτες του απέδειξαν πως μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο υψηλότερο επίπεδο.