Η 52χρονη Κέιτ Μος απέδειξε ότι παράμενει super model, σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι

Η Κέιτ Μος παρέδωσε ένα ακόμη μάθημα στυλ σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της μόδας.

Το 52χρονο supermodel βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με την 23χρονη κόρη της, Lila, με αφορμή την Ανδρική Εβδομάδα Μόδας.

Αναδεικνύοντας τα καλλίγραμμα πόδια της με δερμάτινο hotpants και ψηλοτάκουνα παπούτσια, η Κέιτ Μος απέδειξε ότι ο τίτλος του «super model» συνεχίζει της ανήκει. Κατά την έξοδό της από το ξενοδοχείο, χρειάστηκε τη βοήθεια ενός άνδρα της ασφάλειας, ο οποίος την καθοδήγησε μέσα από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο.

Το super model των 90s ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα δαντελένιο τοπ και ασορτί σακάκι.

Kate Moss, 52, shows off her supermodel legs in leather hotpants as she's given a helping hand by security while stepping out in Paris https://t.co/Hgkyum8DsB

— Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2026



Η Ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού ξεκίνησε την Τρίτη, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 33 επιδείξεις μόδας και 37 επίσημες παρουσιάσεις.

Μάλιστα, ορισμένα shows μεταφέρθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προκαλεί ο έντονος καύσωνας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Κέιτ Μος είχε δώσει το «παρών» μαζί με την κομψή κόρη της, Lila, στο show του Saint Laurent, στο πλαίσιο της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Madonna and Connor Storrie are sitting next to each other at the Saint Laurent Paris Fashion Week show - and the internet is obsessed with it ? Fans are thinking the 'Heated Rivalry' star, 26, may have manifested it with his viral 'Like a Prayer' lip sync video, going from… pic.twitter.com/r0Z4hAdVwM

— HELLO! Canada (@HelloCanada) June 24, 2026



Το super model διατηρεί εδώ και δεκαετίες στενή σχέση με τον ιστορικό οίκο μόδας, από τις couture επιδείξεις της δεκαετίας του ’90 μέχρι τις διεθνείς καμπάνιες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

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