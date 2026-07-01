Ελένη Φουρέιρα για την καταγωγή της από την Αλβανία: «Φοβόμουν να το πω, για να μην χάσω ευκαιρίες»

Για την καταγωγή της από την Αλβανία και τον φόβο της να το παραδεχθεί στο ξεκίνημα της καριέρα της, για την σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία και την μητρότητα, μίλησε σε μία κατάθεση ψυχής στον ΑΝΤ1 η Ελένη Φουρέιρα.

Η δημοφιλής ποπ σταρ εξομολογήθηκε ότι φοβόταν να αποκαλύψει την καταγωγή της, καθώς πίστευε ότι δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες: «Στην αρχή της καριέρας μου τα Μέσα μου φέρθηκαν και πολύ άσχημα και πολύ καλά. Αυτό τώρα έχει πάει στο Ίντερνετ. Δεν υπήρχε καθόλου τακτ. Δεν έβλεπαν ότι ήμουν ένα παιδί, που ίσως αναγκάστηκε να κρύψει την καταγωγή του. Την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Μεγάλωσα με τον φόβο για την καταγωγή μου. Έλεγα ότι αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα μου δοθούν ίδιες ευκαιρίες. Αυτή την εποχή δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι, έκλαιγα πάρα πολύ. Ο Γιώργος Αρσενάκος μου έλεγε πως δεν ενδιαφέρει ούτε τον ίδιο ούτε τον κόσμο η καταγωγή μου. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω».

«Νιώθω πιο ωραία από ποτέ στον εαυτό μου. Έχω πιο πολλή αυτοπεποίθηση και πλέον νιώθω καλά ακόμα και τις ατέλειές μου. Η ψυχολογία μου έχει αλλάξει από τότε που έγινα μαμά. Η μητρότητα έχει παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο. Με τη μητρότητα ολοκληρώθηκα, σταμάτησα να αγχώνομαι για χαζά πράγματα και εστιάζω στο πιο σημαντικό, στο παιδί μου», ανέφερε η Ελένη Φουρέιρα για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η μητρότητα στη ζωή της.

Για τη γνωριμία της με τον Αλμπέρτο Μποτία η τραγουδίστρια ανέφερε: «Με τον άντρα μου βρεθήκαμε όταν εγώ δούλευα στο Fantasia και αυτός έπαιζε στον Ολυμπιακό. Εκείνη την ημέρα κάτι είχανε κερδίσει με την ομάδα και ήθελαν να το γιορτάσουν στο μαγαζί. Όταν έφυγα από το μαγαζί μου έστειλε μήνυμα στο Instagram και απάντησα και έτσι γνωριστήκαμε».

«Ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια, κοιτάζω τον Αλμπέρτο και του λέω πόσο ωραίος άντρας είναι, ο Θεός του τα έδωσε όλα. Νιώθω απέραντη αγάπη και θαυμασμό για τον Αλμπέρτο και τον Ερμή. Ο Αλμπέρτο είναι καταπληκτικός μπαμπάς. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να μάθει ελληνικά, τώρα με το παιδί μιλάει αλλά λίγο. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, κρέμασε τα παπούτσια του αλλά συνεχίζει να δουλεύει στο χώρο κάνοντας άλλες δουλειές. Είναι Τεχνικός Διευθυντής στην ομάδα της Κηφισιάς και του αρέσει πάρα πολύ. Έχει ισχυρή προσωπικότητα, είναι προσγειωμένος, ξέρει τις ικανότητές του και πότε πρέπει να σταματήσει», πόσθεσε η Ελένη Φουρέιρα.

Μιλώντας για τον γιο της, η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε: «Ο γιος μας είναι πολύ μελαχρινός, σαν εμένα. Είναι ένας κούκλος, Εγώ τον βλέπω σαν το πιο όμορφο παιδί του κόσμου. Είναι αθλητικός και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Το ενδεχόμενο να αποκτήσουμε δεύτερο παιδί είναι κάτι που δεν με αγχώνει, αν έρθει θα χαρούμε πάρα πολύ. Όλα για εμένα είναι ανοιχτά. Έχω δημιουργήσει μια ωραία οικογένεια όπως την ήθελα».

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