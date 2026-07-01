Πέθανε ο τραγουδιστής των «Village People» Βίκτορ Γουίλις, σε ηλικία 75 ετών

Ο γνωστός καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με επιθετική ασθένεια

Ανθή Κουρεντζή

Πέθανε ο τραγουδιστής των «Village People» Βίκτορ Γουίλις, σε ηλικία 75 ετών

Ο Βίκτορ Γουίλις / AP

LIFESTYLE
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Ο Βίκτορ Γουίλις, ο τραγουδιστής των Village People, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν στα social media μέλη του συγκροτήματος με ανάρτηση στην οποία ανέφεραν: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστή των Village People. Ο Βίκτορ έφυγε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2026, έπειτα από μια σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας».

Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Γουίλις υπήρξε ιδρυτικό μέλος του εμβληματικού disco συγκροτήματος, που γνώρισε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Y.M.C.A.», «Go West» και «In the Navy».

Οι Village People δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν η Can’t Stop Productions, έχοντας ήδη γνωρίσει επιτυχίες στην Ευρώπη, αποφάσισε να επιχειρήσει την είσοδό της στην αμερικανική αγορά.

Το δίδυμο πίσω από την εταιρεία παραγωγής ανακάλυψε τον Γουίλις μέσα από ένα demo tape. Εκείνος ηχογράφησε μόνος του το πρώτο άλμπουμ των Village People, συνυπογράφοντας αρκετά από τα τραγούδια.

Όταν ο δίσκος αποδείχθηκε επιτυχία, η Can’t Stop Productions επιστράτευσε χορευτές για να πλαισιώσουν τον Γουίλις στις εμφανίσεις στα κλαμπ. Τότε το συγκρότημα υιοθέτησε και τις χαρακτηριστικές του ενδυμασίες, που «έπαιζαν» με τα στερεότυπα της αρρενωπότητας, με τον Γουίλις να εμφανίζεται ως αστυνομικός.

Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα το 1979, αρκετοί άλλοι τραγουδιστές ανέλαβαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι Village People συνέχισαν να εμφανίζονται με διαφορετικές συνθέσεις.

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Ο Βίκτορ Γουίλις των «Village People»

Το 2012, ο Γουίλις κέρδισε μια δικαστική μάχη-ορόσημο για τα δικαιώματα επιτυχιών όπως τα «Y.M.C.A.» και «In the Navy», εξασφαλίζοντας αρχικά μερίδιο 33% στα credits. Τρία χρόνια αργότερα, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 50%.

Το 2017, ο Γουίλις επέστρεψε στους Village People και βγήκε ξανά στον δρόμο, με το συγκρότημα να παρουσιάζει τα γεμάτα ενέργεια disco shows του σε φεστιβάλ και Pride εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, οι Village People απέκτησαν και έναν μάλλον απρόσμενο θαυμαστή: τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχισε να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις το 2020 και, παρότι ο Γουίλις αρχικά του είχε ζητήσει να σταματήσει, το συγκρότημα στη συνέχεια άλλαξε στάση. Μάλιστα, εμφανίστηκε και σε προεγκαίνια προεδρικής εκδήλωσης, όταν ο Τραμπ εξασφάλισε πέρυσι τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

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Οι «Village People» / AP

Οι θαυμαστές του Γουίλις τον αποχαιρέτησαν στα social media, με έναν χρήστη να γράφει στη σελίδα των Village People στο Facebook: «Τι ταλαντούχος και χαρισματικός άνθρωπος, που έδωσε χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο Βίκτορ έγραψε πολλές επιτυχίες που με τα χρόνια έγιναν ύμνοι».

«Λυπάμαι πολύ που το ακούω», έγραψε ένας άλλος. «Ο Βίκτορ ήταν ένας γλυκός και ταλαντούχος άνθρωπος».

Ο Γουίλις αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Κάρεν Χαφ-Γουίλις.

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