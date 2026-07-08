Ράσελ Κρόου: Η σπάνια εξομολόγηση για τον γιο του και η ευχή για τα 20ά του γενέθλια

Ο Ράσελ Κρόου γιορτάζει μία ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή, καθώς τίμησε τον γιο του, Τένισον, για τα 20ά του γενέθλια. «Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια, 7 λεπτά πριν από τις 07:00, αυτός ο καταπληκτικός νεαρός άνδρας ήλθε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά, Τένισον», έγραψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με νέες φωτογραφίες του γιου του.

Σε μία από τις φωτογραφίες, πατέρας και γιος ποζάρουν μαζί σε μία selfie μπροστά στον καθρέφτη. Ο Τένισον χαμογελά καθώς επιδεικνύει τους γυμνασμένους του δικεφάλους, ενώ, ο Ράσελ στέκεται δίπλα του, σε μία τρυφερή στιγμή μεταξύ πατέρα και γιου.

Ο 62άχρονος «αστέρας» σπάνια μοιράζεται δημόσια προσωπικές οικογενειακές στιγμές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αφιέρωση για τα γενέθλια του γιου του είχε ιδιαίτερη σημασία για το κοινό που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια.

Ο Ράσελ έχει τον Τένισον με την πρώην γυναίκα του, Ντανιέλ Σπένσερ. Το πρώην ζευγάρι έχει, επίσης, έναν μεγαλύτερο γιο, τον Τσαρλς, 22 ετών. Γνωρίστηκαν το 1989 και διατήρησαν μία σχέση με διαλείμματα για περισσότερο από μία δεκαετία, πριν επανασυνδεθούν το 2001.

Παντρεύτηκαν το 2003 και απέκτησαν δύο γιους. Μετά τον χωρισμό τους, το 2012, το διαζύγιο ολοκληρώθηκε το 2018. Παρά το τέλος του γάμου τους, συνεχίζουν να διατηρούν οικογενειακό δεσμό μέσω των δύο παιδιών τους.