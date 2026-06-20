Ο Ράσελ Κρόου μιλά για την επιτυχία του «Μονομάχου» και τον λόγο που αγαπήθηκε από τις γυναίκες

Ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του και στον λόγο που το σίκουελ της ταινίας «Ο Μονομάχος» δεν είχε την ίδια επιτυχία

Ανθή Κουρεντζή

Ο Ράσελ Κρόου μιλά για την επιτυχία του «Μονομάχου» και τον λόγο που αγαπήθηκε από τις γυναίκες

Ο Ράσελ Κρόου ως «Μονομάχος» στην ομώνυμη ταινία

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ράσελ Κρόου μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του, τον «Μονομάχο» αλλά και για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η προσπάθεια να αναπαραχθεί η «μαγεία» της ταινίας μέσα από ένα sequel απέτυχε.

Ο 62χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα και αναφέρθηκε στο sequel του «Μονομάχου», σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν πέτυχε επειδή του έλειπε ο «ηθικός πυρήνας» της αρχικής ταινίας του 2000.

«Όταν γυρίζαμε εκείνη την ταινία, υπήρχε μεγάλη πίεση. Το στούντιο, οι παραγωγοί θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει ερωτική σκηνή ανάμεσα στον Maximus και τους γυναικείους χαρακτήρες. Εγώ αντιδρούσα συνεχώς», είπε για την αρχική ταινία.

«Αυτή είναι η ιστορία ενός άνδρα που εκδικείται τον θάνατο της γυναίκας και του παιδιού του. Δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή σε αυτή τη διαδρομή όπου σταματά και κάνει σεξ με κάποια. Δεν βγάζει νόημα, γιατί αυτό καταστρέφει όλο το ταξίδι του χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ συμφώνησε μαζί του πως μια ερωτική σκηνή ανάμεσα στον ίδιο και την Κόνι Νίλσεν θα αποδυνάμωνε τον «συναισθηματικό πυρήνα» της ταινίας και τελικά την άφησε εκτός.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συνέχισε λέγοντας ότι βρήκε ενδιαφέρον το γεγονός πως τα στελέχη αποφάσισαν «να καταστρέψουν αυτό το ηθικό κέντρο» στο sequel του 2024.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η δεύτερη ταινία έφερε σχεδόν τα ίδια έσοδα στο box office με την πρώτη. Και αυτό 20 χρόνια μετά», είπε. «Αν υπολογίσει κανείς πόσο έχει αλλάξει η αξία του δολαρίου, απέτυχαν. Απέτυχαν επειδή δεν κατάλαβαν γιατί η αρχική ταινία ήταν επιτυχημένη — είχε έναν ηθικό πυρήνα».

Η πρώτη ταινία συγκέντρωσε περίπου 465,5 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office το 2000, ενώ η δεύτερη έφτασε περίπου τα 462,1 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, τα συνολικά έσοδα της αρχικής ταινίας θα ήταν πολύ υψηλότερα.

Ο Κρόου εξήγησε ότι, ενώ το στούντιο δεν γνώριζε γιατί η ταινία σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία, ο ίδιος συνειδητοποίησε πως «από τη δεύτερη εβδομάδα προβολής παγκοσμίως, στις αίθουσες υπήρχαν πάντα περισσότερες γυναίκες από άνδρες».

«Επιφανειακά, νομίζεις ότι ο “Gladiator” είναι μια ταινία για άνδρες. Αν όμως ήταν ταινία για άνδρες, θα αφορούσε την εκδίκηση. Αλλά δεν αφορά την εκδίκηση. Είναι μια ταινία για γυναίκες, γιατί αφορά τη δικαίωση», εξήγησε.

«Ο “Gladiator” πέτυχε επειδή είχε έναν ηθικό πυρήνα. Κατά κάποιον τρόπο, όλοι θέλουμε να είμαστε εκείνος ο άνδρας που μπορεί να παραμείνει τόσο δυνατός, αν είσαι άνδρας. Και αν είσαι γυναίκα, όλες θέλουμε έναν άνδρα να μας αγαπά με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο - Σε ολονύχτια επιφυλακή η Πυροσβεστική

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός εικονολήπτης του Al Jazeera έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Γάζα - Προσοχή σκληρές εικόνες

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: 36χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι κατά μουσουλμάνων - «Πρέπει να προστατευθεί η χώρα»

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ της Νέα Υόρκης: Παιδιά εγκλωβίστηκαν για 3 ώρες σε παιχνίδι 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος

22:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέοι οι 2 από τους 4 κατηγορούμενος για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο - Δύο τραυματίες

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη οδηγός με κλεμμένο βαν παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα – Βίντεο ντοκουμέντο

21:36LIFESTYLE

Ο Ράσελ Κρόου μιλά για την επιτυχία του «Μονομάχου» και τον λόγο που αγαπήθηκε από τις γυναίκες

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς

21:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κάρπαθος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες - Δύο συλλήψεις

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί για επικείμενά, μαζικά ρωσικά πλήγματα στη χώρα του

21:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμές βενζίνης: Το πετρέλαιο υποχωρεί, αλλά η αντλία κρατά ακόμη «αντιστάσεις» – «Υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά…»

20:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μετανοείτε»: Μοναχός ξάπλωσε στον δρόμο για να διακόψει την πορεία του... λεγόμενου «Pride»

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στον ΒΟΑΚ λόγω τροχαίου στο ύψος των Γουβών

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σικάγο: Ένοπλοι σε SUV άνοιξαν πυρ σε συγκεντρωμένο πλήθος - Τουλάχιστον 13 τραυματίες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε γεωργική έκταση έξω από την Επανομή - Επιχειρεί ελικόπτερο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

«Θρίλερ» με τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν έκλεισαν, τα ελέγχουμε», λένε οι ΗΠΑ, σε εγρήγορση ο στρατός

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα στον Αλμυροπόταμο - Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα «τρύπωσε» σε πάρκινγκ αστυνομικού τμήματος στο Κολοράντο - Βίντεο

19:46LIFESTYLE

Ο Σάκης Κατσούλης δεν αποχωρίζεται λεπτό τον νεογέννητο γιο του - Η νέα ανάρτηση στα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF, NOAA και NASA

14:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ο Φερνάντο Γκάγκο παθαίνει έμφραγμα σε συνέντευξη Τύπου

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Η γλώσσα του σωμάτος τα λέει... όλα: Πώς ξεκίνησε η κόντρα Τραμπ-Μελόνι, δείτε το βίντεο

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το υπόλοιπο καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ηλικιωμένη παγίδευσε κύκλωμα απατεώνων - Τους υποσχέθηκε σακούλα με χρήματα αλλά τους έστειλε στην Ασφάλεια

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: 36χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι κατά μουσουλμάνων - «Πρέπει να προστατευθεί η χώρα»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη οδηγός με κλεμμένο βαν παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα – Βίντεο ντοκουμέντο

13:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: El Niño, Πολικός Στρόβιλος και Αρκτική - Τι φέρνουν για την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πείραμα Έλληνα ψαρά αποκαλύπτει την κανιβαλιστική φύση τους - Κατασπαράζονται μεταξύ τους, δείτε βίντεο

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός εικονολήπτης του Al Jazeera έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Γάζα - Προσοχή σκληρές εικόνες

19:46LIFESTYLE

Ο Σάκης Κατσούλης δεν αποχωρίζεται λεπτό τον νεογέννητο γιο του - Η νέα ανάρτηση στα social media

20:13ΚΟΣΜΟΣ

«Θρίλερ» με τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν έκλεισαν, τα ελέγχουμε», λένε οι ΗΠΑ, σε εγρήγορση ο στρατός

20:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μετανοείτε»: Μοναχός ξάπλωσε στον δρόμο για να διακόψει την πορεία του... λεγόμενου «Pride»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας - Το ύποπτο στίγμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

19:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κέρκυρας: Να παραιτηθούν οι αρχιερείς από το κρατικό μισθολόγιο

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα στον Αλμυροπόταμο - Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το κυνήγι του λαγοκέφαλου: Στην «αντεπίθεση» οι ψαράδες, ξεκινούν διαγωνισμό για την καταγραφή τους - «Αλλάζει το είδος, γίνονται πιο επιθετικοί»

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο - Δύο τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ