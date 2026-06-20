Ο Ράσελ Κρόου μιλά για την επιτυχία του «Μονομάχου» και τον λόγο που αγαπήθηκε από τις γυναίκες

Ο Ράσελ Κρόου μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του, τον «Μονομάχο» αλλά και για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η προσπάθεια να αναπαραχθεί η «μαγεία» της ταινίας μέσα από ένα sequel απέτυχε.

Ο 62χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα και αναφέρθηκε στο sequel του «Μονομάχου», σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν πέτυχε επειδή του έλειπε ο «ηθικός πυρήνας» της αρχικής ταινίας του 2000.

«Όταν γυρίζαμε εκείνη την ταινία, υπήρχε μεγάλη πίεση. Το στούντιο, οι παραγωγοί θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει ερωτική σκηνή ανάμεσα στον Maximus και τους γυναικείους χαρακτήρες. Εγώ αντιδρούσα συνεχώς», είπε για την αρχική ταινία.

«Αυτή είναι η ιστορία ενός άνδρα που εκδικείται τον θάνατο της γυναίκας και του παιδιού του. Δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή σε αυτή τη διαδρομή όπου σταματά και κάνει σεξ με κάποια. Δεν βγάζει νόημα, γιατί αυτό καταστρέφει όλο το ταξίδι του χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ συμφώνησε μαζί του πως μια ερωτική σκηνή ανάμεσα στον ίδιο και την Κόνι Νίλσεν θα αποδυνάμωνε τον «συναισθηματικό πυρήνα» της ταινίας και τελικά την άφησε εκτός.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συνέχισε λέγοντας ότι βρήκε ενδιαφέρον το γεγονός πως τα στελέχη αποφάσισαν «να καταστρέψουν αυτό το ηθικό κέντρο» στο sequel του 2024.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η δεύτερη ταινία έφερε σχεδόν τα ίδια έσοδα στο box office με την πρώτη. Και αυτό 20 χρόνια μετά», είπε. «Αν υπολογίσει κανείς πόσο έχει αλλάξει η αξία του δολαρίου, απέτυχαν. Απέτυχαν επειδή δεν κατάλαβαν γιατί η αρχική ταινία ήταν επιτυχημένη — είχε έναν ηθικό πυρήνα».

Η πρώτη ταινία συγκέντρωσε περίπου 465,5 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office το 2000, ενώ η δεύτερη έφτασε περίπου τα 462,1 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, τα συνολικά έσοδα της αρχικής ταινίας θα ήταν πολύ υψηλότερα.

Ο Κρόου εξήγησε ότι, ενώ το στούντιο δεν γνώριζε γιατί η ταινία σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία, ο ίδιος συνειδητοποίησε πως «από τη δεύτερη εβδομάδα προβολής παγκοσμίως, στις αίθουσες υπήρχαν πάντα περισσότερες γυναίκες από άνδρες».

«Επιφανειακά, νομίζεις ότι ο “Gladiator” είναι μια ταινία για άνδρες. Αν όμως ήταν ταινία για άνδρες, θα αφορούσε την εκδίκηση. Αλλά δεν αφορά την εκδίκηση. Είναι μια ταινία για γυναίκες, γιατί αφορά τη δικαίωση», εξήγησε.

«Ο “Gladiator” πέτυχε επειδή είχε έναν ηθικό πυρήνα. Κατά κάποιον τρόπο, όλοι θέλουμε να είμαστε εκείνος ο άνδρας που μπορεί να παραμείνει τόσο δυνατός, αν είσαι άνδρας. Και αν είσαι γυναίκα, όλες θέλουμε έναν άνδρα να μας αγαπά με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

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