Κατερίνα Καραβάτου: Το καλοκαίρι εκτός TV και η νέα αρχή στην ΕΡΤ

Αυτό το καλοκαίρι έχει άλλη γεύση για την Κατερίνα Καραβάτου! Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, έπειτα από μία δύσκολη και απαιτητική σεζόν όπου ανέλαβε την εκπομπή του Σαββατοκύριακου τον Ιανουάριο. Είχαν μεσολαβήσει δύο καλοκαίρια, εκείνα του 2024 και του 2025, που ήταν στις τηλεοπτικές επάλξεις.

Το 2024 παρουσίασε, στον ΣΚΑΪ, το «Power of love», ενώ πέρυσι βρέθηκε στο κανάλι του Αμαρουσίου για την καλοκαιρινή καθημερινή εκπομπή. Φέτος, πατά pause και χαλαρώνει φορτίζοντας τις μπαταρίες της σε αγαπημένους προορισμούς με τα παιδιά της.

https://www.instagram.com/p/DaaYggZjbuC/

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποστάρει φωτογραφίες και βίντεο δείχνοντας την ανέμελη καθημερινότητά της μακριά από τα τηλεοπτικά άγχη.

https://www.instagram.com/p/DafGK_wDSEV/

Η Κατερίνα Καραβάτου, άλλωστε, έχει «κλείσει» ήδη το επόμενο βήμα στη μικρή οθόνη. Παρέα με τον καλό της φίλο και συνεργάτη στα ερτζιανά, Χρήστο Φερεντίνο, θα αναλάβουν τη νέα εποχή του «Στούντιο 4». Το δίδυμο αναμένεται να είναι η μεσημεριανή παρέα, τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στη δημόσια τηλεόραση, και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συζητηθεί. Με χημεία και επιτυχημένη συνταγή, που «κληρονομούν» από τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, θα βάλουν τις πινελιές τους και θα προσπαθήσουν να σημειώσουν την απαιτούμενη τηλεθέαση για να αποδείξουν ότι το στοίχημα πέτυχε!

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