Ο Θοδωρής Φέρρης έκανε νέο ντουέτο με τη μητέρα του στα social media - Οι ευχές για την γιορτή της

Snapshot Ο Θοδωρής Φέρρης ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του Αθηνά για την ονομαστική της εορτή με ένα μουσικό ντουέτο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, τραγουδά μαζί με τη μητέρα του το τραγούδι «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα».

Η κοινή ερμηνεία τους αποτέλεσε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή και έκφραση αγάπης.

Οι διαδικτυακοί φίλοι του τραγουδιστή αντέδρασαν θετικά και έστειλαν τις δικές τους ευχές στην Αθηνά. Snapshot powered by AI

Ο Θοδωρής Φέρρης ευχήθηκε δημόσια «χρόνια πολλά» στη μητέρα του, Αθηνά - που σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έχει την ονομαστική της εορτή - με έναν τρόπο που ταίριαζε απόλυτα και στους δυο τους: μέσα από τη μουσική.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται στο πλευρό της μητέρας του, με τους δυο τους να τραγουδούν το «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» και να απολαμβάνουν τη στιγμή.

Με αυτή την κοινή τους ερμηνεία, ο τραγουδιστής επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του προς τη μητέρα του, μετατρέποντας τις ευχές για τη γιορτή της σε μια όμορφη οικογενειακή στιγμή.

Οι διαδικτυακοί φίλοι του γνωστού τραγουδιστή έσπευσαν να στείλουν με τη σειρά τους τις ευχές τους στην Αθηνά και να σχολιάσουν τη γλυκιά στιγμή μητέρας και γιου.

Διαβάστε επίσης