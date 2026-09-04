Snapshot Η Φελίσια Τσαλαπάτη απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού στην Κύθνο μαζί με τον γιο της, Μάξιμο.

Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε με μπικίνι μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «here for the sunset=εδώ για το ηλιοβασίλεμα».

Πολλοί έχουν ήδη επιστρέψει στους ρυθμούς της νέας σεζόν, αλλά η Φελίσια συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Πολλοί είναι εκείνοι που επέστρεψαν στη βάση τους και έχουν μπει στους ρυθμούς της νέας σεζόν, αλλά αρκετοί είναι και εκείνοι που απολαμβάνουν ακόμη την καλοκαιρινή ραστώνη.

Μία από αυτούς είναι και η Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού στην Κύθνο με τον γιο της, Μάξιμο.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός φωτογραφήθηκε με το μαγιό της και με φόντο το ηλιοβασίλεμα, εντυπωσιάζοντας για μία ακόμη φορά με την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «here for the sunset=εδώ για το ηλιοβασίλεμα».

https://www.instagram.com/p/Dc3ywxRiHEA/

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