Οι παρέες της TV - Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό των παρουσιαστών

Νέα σεζόν, νέες τηλεοπτικές ομάδες που θα απασχολήσουν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι παρέες της TV - Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό των παρουσιαστών
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι παρουσιαστές των κυρίων πρωινών και σαββατοκυριακάτικων εκπομπών διατηρούν σταθερές ομάδες συνεργατών, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day» και η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα».
  • Η Ναταλία Γερμανού συνεχίζει με τον Θοδωρή Βγενή και τους υπόλοιπους συνεργάτες της στο «Καλύτερα δε γίνεται» για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.
  • Το MEGA μεταφέρει την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» καθημερινά με την ίδια ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην πρωινή ψυχαγωγία.
  • Στο STAR, η Ζήνα Κουτσελίνη ξεκινά το «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με ομάδα δημοσιογράφων που συνδυάζουν ενημέρωση και ψυχαγωγία.
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφει τηλεοπτικά στο OPEN με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και ομάδα που περιλαμβάνει την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό.
Snapshot powered by AI

Σε τροχιά πρεμιέρας μπαίνουν οι τηλεαστέρες έχοντας «κλειδώσει» τις ομάδες που θα τους πλαισιώσουν μπροστά από τις κάμερες. Με τον ανταγωνισμό να είναι αδυσώπητος και τη νίκη να «παίζεται» στη λεπτομέρεια, οι παρουσιαστές έδωσαν μεγάλη σημασία στα πάνελ τους και αναμένεται να δούμε πρόσωπα που θα απασχολήσουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βέβαια, ακολουθώντας το ρητό «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», οι κεντρικοί οικοδεσπότες προχωρούν με σταθερές συνθέσεις. Χαρακτηριστικά, στον ALPHA και στo «Happy Day», η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν πείραξε την επιτυχημένη συνταγή. Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, θα συνεχίσουν να σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Βερύκιος θα μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Στο ίδιο mood βρίσκεται και η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα». Στο πλευρό της παρουσιάστριας και φέτος θα βρεθούν ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή με έγκυρο ρεπορτάζ, ο Χάρης Χρονόπουλος, αλλά και η Δάφνη Μπόκοτα.

https://www.instagram.com/p/DcgVFI4gvpI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, η Ναταλία Γερμανού υποδέχεται στην παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» τον δημοσιογράφο Θοδωρή Βγενή, με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου παραμένουν στο πάνελ της εκπομπής, όπως και ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Όταν μιλάμε για σταθερές αξίες στον τομέα της ψυχαγωγίας και του infotainment στο MEGA, στο μυαλό έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου. Το μαγκαζίνο, που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!» από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09.40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του Μεγάλου καναλιού, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων. Η δεμένη ομάδα της παρουσιάστριας, με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας. Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, επιστρέφουν.

https://www.instagram.com/p/Dcx_FW1iFK3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το STAR ετοιμάζεται για ένα μεγάλο στοίχημα, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να σηκώνει μανίκια και να λέει καλημέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 09.30, με το μαγκαζίνο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Η παρουσιάστρια, με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η εκπομπή με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ. Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη. Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία.

https://www.instagram.com/reel/Dc6SpK9qmds/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τηλεοπτική σελίδα ετοιμάζεται να γυρίσει η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία έρχεται στο OPEN με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα». Η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός, θα δώσουν τη δική τους πινελιά στη νέα πρόταση του σταθμού που θα κρατά συντροφιά τα Σαββατοκύριακα.

https://www.instagram.com/reel/Dc78-xPCLfV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εμφάνιση Χάρι μετά την επιστροφή στη Βρετανία - Το «μυστηριώδες πρότζεκτ» που ετοιμάζει

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Βίντεο με την τρελή πορεία αυτοκινήτου μέσα σε πάρκινγκ – Η οδηγός έκανε όπισθεν και έφυγε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 3»: Ακίνητα έως 300.000€ με φθηνά δάνεια έως 230.000€

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακινεί την υπόθεση Novartis ο Πολάκης - Γιατί πάει σήμερα στον Οικονομικό Εισαγγελέα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά», ομολόγησε η 68χρονη για τη νεκρή μητέρα της

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πώς πιάστηκε να κλέβει ο γνωστός κομμωτής από κατάστημα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έχασε 1,2 δισ. σε υπερτιμολογήσεις, ελλαττωματικούς όλμους και ένα ευρύ δίκτυο διαφθοράς στα εξοπλιστικά

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Στον ανακριτή οι γονείς για το θάνατο του βρέφους - «Καταπέλτης» η ιατροδικαστική δείχνει εγκληματική ενέργεια - Τον 26χρονο θα κατηγορήσουν οι γονείς

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

07:00NEWSBOMB

Ο «κουμπαράς Πιερρακάκη» και το μεγάλο στοίχημα της αποταμίευσης – Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

06:52LIFESTYLE

Οι παρέες της TV - Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό των παρουσιαστών

06:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη χειροβομβίδας σε κατάστημα στην πλατεία Αμερικής

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Η χλιδάτη ζωή του 33χρονου influencer που συνελήφθη για την έκδοση 16χρονων μέσω «ροζ» αγγελιών

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

06:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ρίο – Αισθητός στην Πάτρα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα – Red Code σήμερα σε πολλές περιοχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Είχε τοποθετηθεί σε κατάστημα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν στόχους στη Σαουδική Αραβία – Στο στόχαστρο και εγκαταστάσεις της ARAMCO

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου – Ποιοι γιορτάζουν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

06:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ρίο – Αισθητός στην Πάτρα

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι αγόρασε εκκλησία για να φτιάξει το «σπίτι των ονείρων» του και έφτασε κοντά στο διαζύγιο

06:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη χειροβομβίδας σε κατάστημα στην πλατεία Αμερικής

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Η χλιδάτη ζωή του 33χρονου influencer που συνελήφθη για την έκδοση 16χρονων μέσω «ροζ» αγγελιών

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Ρέμος – «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη Θεσσαλονίκη

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πώς πιάστηκε να κλέβει ο γνωστός κομμωτής από κατάστημα

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στα Τζουμέρκα

07:00NEWSBOMB

Ο «κουμπαράς Πιερρακάκη» και το μεγάλο στοίχημα της αποταμίευσης – Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

23:42ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ζωντανός»: Έκπληκτοι αστυνομικοί βρίσκουν επιζώντα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο από το αεροσκάφος της Amazon

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα – Red Code σήμερα σε πολλές περιοχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ