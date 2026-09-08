Οι παρέες της TV - Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό των παρουσιαστών

Snapshot Οι παρουσιαστές των κυρίων πρωινών και σαββατοκυριακάτικων εκπομπών διατηρούν σταθερές ομάδες συνεργατών, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day» και η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα».

Η Ναταλία Γερμανού συνεχίζει με τον Θοδωρή Βγενή και τους υπόλοιπους συνεργάτες της στο «Καλύτερα δε γίνεται» για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Το MEGA μεταφέρει την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» καθημερινά με την ίδια ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην πρωινή ψυχαγωγία.

Στο STAR, η Ζήνα Κουτσελίνη ξεκινά το «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με ομάδα δημοσιογράφων που συνδυάζουν ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Η Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφει τηλεοπτικά στο OPEN με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και ομάδα που περιλαμβάνει την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά πρεμιέρας μπαίνουν οι τηλεαστέρες έχοντας «κλειδώσει» τις ομάδες που θα τους πλαισιώσουν μπροστά από τις κάμερες. Με τον ανταγωνισμό να είναι αδυσώπητος και τη νίκη να «παίζεται» στη λεπτομέρεια, οι παρουσιαστές έδωσαν μεγάλη σημασία στα πάνελ τους και αναμένεται να δούμε πρόσωπα που θα απασχολήσουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βέβαια, ακολουθώντας το ρητό «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», οι κεντρικοί οικοδεσπότες προχωρούν με σταθερές συνθέσεις. Χαρακτηριστικά, στον ALPHA και στo «Happy Day», η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν πείραξε την επιτυχημένη συνταγή. Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, θα συνεχίσουν να σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Βερύκιος θα μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Στο ίδιο mood βρίσκεται και η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα». Στο πλευρό της παρουσιάστριας και φέτος θα βρεθούν ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή με έγκυρο ρεπορτάζ, ο Χάρης Χρονόπουλος, αλλά και η Δάφνη Μπόκοτα.

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Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, η Ναταλία Γερμανού υποδέχεται στην παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» τον δημοσιογράφο Θοδωρή Βγενή, με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου παραμένουν στο πάνελ της εκπομπής, όπως και ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Όταν μιλάμε για σταθερές αξίες στον τομέα της ψυχαγωγίας και του infotainment στο MEGA, στο μυαλό έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου. Το μαγκαζίνο, που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!» από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09.40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του Μεγάλου καναλιού, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων. Η δεμένη ομάδα της παρουσιάστριας, με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας. Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, επιστρέφουν.

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Το STAR ετοιμάζεται για ένα μεγάλο στοίχημα, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να σηκώνει μανίκια και να λέει καλημέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 09.30, με το μαγκαζίνο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Η παρουσιάστρια, με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η εκπομπή με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ. Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη. Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία.

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Τηλεοπτική σελίδα ετοιμάζεται να γυρίσει η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία έρχεται στο OPEN με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα». Η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός, θα δώσουν τη δική τους πινελιά στη νέα πρόταση του σταθμού που θα κρατά συντροφιά τα Σαββατοκύριακα.

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