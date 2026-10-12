Σταμάτης Ζαχαρός: Διακόπηκε η συνεργασία με το One Channel

Snapshot Απολύθηκε ο Σταμάτης Ζαχαρός από το One Channel

Ο ίδιος κατήγγειλε πως η απόλυσή του ήταν «αιφνίδια και αναιτιολόγητη»

Σε ανάρτησή του ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τον ιδιοκτήτη του σταθμού Snapshot powered by AI

Την απόλυσή του από το One Channel ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα social media ο δημοσιογράφος και μέχρι πρότινος παρουσιαστής της εκπομπής «ΕΔΩ», Σταμάτης Ζαχαρός.

Στην ανάρτησή του, ο Ζαχαρός αναφέρει πως η διακοπή της συνεργασίας του με το One Channel, του ανακοινώθηκε-«αιφνιδίως και αναιτιολόγητα».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού.

Η ανάρτηση του Σταμάτη Ζαχαρού:

ΕΔΩ* τέλος

Μετά από εκατοντάδες εκπομπές, αμέτρητες συνεντεύξεις και ρεπορτάζ αλλά και χιλιάδες καλεσμένους, χθες αργα το βραδυ, μου ανακοινωθηκε- αιφνιδίως και αναιτιολόγητα- η διακοπή της συνεργασίας μου με το One Channel.

Κάθε ταξίδι φθάνει στο τέλος του. Ομοίως και το ΕΔΩ*, οπότε και θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους μου.

Τη διοίκηση του σταθμού και προσωπικά τον ιδιοκτήτη Διονύση Παναγιωτάκη που μου έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας καθημερινά μέσα από μια εκπομπή με χαρακτήρα hard talk, ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα.

Τους συνεργάτες μου στο κανάλι, οι οποιοι παρά τις αντιξοότητες κατάφεραν με επαγγελματισμό και ήθος να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν.

Τους εκατοντάδες καλεσμένους, κυριολεκτικά από όλο το φάσμα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Πρωτίστως όμως όλους εσάς που καθημερινά μας τιμούσατε με την επιλογή σας, γεγονός που αντικατοπτριζόταν τόσο στις μετρήσεις τηλεθέασης όσο και στη συζήτηση που ακολουθούσε καθημερινά, για όσα συνέβαιναν κατα τη διάρκεια της εκπομπής.

Εις το επανιδείν.

Η αναφορά στην Ερριέτα Μόλχο, ο σάλος και η συγγνώμη

Αξίζει να σημειωθεί πως προ ημερών, είχε προκληθεί σάλος μετά από αναφορά του δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον δικηγόρο Θωμά Στάικο, στην Εριέττα Μόχλο, ένα από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε κάποιο σημείο της συζήτησης ο δικηγόρος αναφέρει το όνομα της Εριέττας Μόλχο, του μόνου θύματος της τραγωδίας που δεν βρέθηκε ποτέ ούτε καν ένα ελάχιστο βιολογικό υλικό της. Τότε ο Σταμάτης Ζαχαρός, ανέφερε: «Μήπως δεν ήταν στο τρένο; Δεν το ξέρω, το λέω γιατί παλαιότερα και στο παρελθόν είχαμε ακούσει για αγνοούμενους στο Πολυτεχνείο που δεν υπήρχαν».

Μία ημέρα αργότερα και έπειτα από τις αντιδράσεις, ο κ. Ζαχαρός είχε ζητήσει συγγνώμη.

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