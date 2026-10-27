Super Bowl: Μετά τον Bad Bunny, ο Jay-Z αναλαμβάνει το Halftime Show του 2027 - Δείτε το τρέιλερ

Snapshot Ο Jay-Z θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show το 2027, πρώτη φορά που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο.

Η εμφάνιση θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2027 στο SoFi Stadium στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο του Super Bowl LXI.

Από το 2019, ο Jay-Z συμμετέχει καθοριστικά στην επιλογή των καλλιτεχνών για το ημίχρονο του Super Bowl μέσω της εταιρείας του Roc Nation.

Το Halftime Show έχει προσελκύσει κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Bad Bunny, ο Kendrick Lamar, η Rihanna και ο Usher, και αποτελεί σημαντικό μουσικό τηλεοπτικό γεγονός παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση συμπίπτει με τις 30 και 25ετείς επετείους των άλμπουμ του Jay-Z Reasonable Doubt και The Blueprint, αντίστοιχα, και την προβολή της σειράς ντοκιμαντέρ JAŸ-Z in 8. Snapshot powered by AI

Ο Jay-Z θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής τoυ ημιχρόνου του Super Bowl LXI το 2027, βάζοντας τέλος στην αναμονή για το όνομα του καλλιτέχνη που θα αναλάβει ένα από τα πιο προβεβλημένα μουσικά σόου στον κόσμο. Η ανακοίνωση έγινε από το NFL, την Apple Music και τη Roc Nation, την εταιρεία του ράπερ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Το σόου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2027, στο SoFi Stadium, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο του Super Bowl LXI.

Την ανακοίνωση συνόδευσε ένα teaser με πρωταγωνιστή τον Jay-Z, ο οποίος κρατά μια κατσίκα, σε ένα λογοπαίγνιο με τη φράση «GOAT’s out of the bag». Το GOAT είναι το ακρωνύμιο του «Greatest of All Time», δηλαδή του κορυφαίου όλων των εποχών, με το μήνυμα να αποκαλύπτει την είδηση της συμμετοχής του.

Για τον Jay-Z, ο οποίος από το 2019 έχει κεντρικό ρόλο στην επιλογή των καλλιτεχνών που εμφανίζονται στο ημίχρονο του τελικού, η επερχόμενη εμφάνιση αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή στην πολυετή μουσική του διαδρομή.

«Από το Reasonable Doubt μέχρι να σταθώ στη σκηνή του Super Bowl Halftime Show, αυτό ήταν ένα ταξίδι», ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του, κάνοντας αναφορά στα 30 χρόνια μουσικής, δουλειάς και κουλτούρας που τον οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή.

Τα ονόματα που είχαν ακουστεί

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση, δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Jay-Z είχε επιλέξει τον εαυτό του για την κορυφαία μουσική εμφάνιση του Super Bowl. Το ενδεχόμενο είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ο ίδιος είναι ένας από τους ανθρώπους που συμμετέχουν καθοριστικά στην επιλογή του καλλιτέχνη που ανεβαίνει στη σκηνή.

Στο μεταξύ, ανάμεσα στα ονόματα που είχαν συνδεθεί με το σόου μέσα από δημοσιεύματα και σχετικά σενάρια ήταν εκείνα της Ντούα Λίπα, της Μάιλι Σάιρους, του Τζάστιν Μπίμπερ και του Χάρι Στάιλς. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές δεν αποτελούσαν επίσημες ανακοινώσεις και το όνομα της Ντούα Λίπα δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Η επιλογή του Jay-Z έχει, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από το 2019 η Roc Nation συνεργάζεται με το NFL για την παραγωγή του Halftime Show και την επιλογή των καλλιτεχνών.

Από τον Bad Bunny στον Kendrick Lamar και τη Rihanna

Το Halftime Show του Super Bowl έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως, με κορυφαίους καλλιτέχνες να μετατρέπουν το ημίχρονο του αγώνα σε μια μεγάλη σκηνική παραγωγή.

Στο Super Bowl του 2026, την παράσταση ανέλαβε ο Bad Bunny, σε ένα σόου που συγκέντρωσε περίπου 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές και απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Emmy, αριθμό-ρεκόρ για εμφάνιση ημιχρόνου του Super Bowl. Το 2025 είχε προηγηθεί ο Kendrick Lamar, ενώ το 2024 στη σκηνή βρέθηκε ο Usher.

Το 2023, η Rihanna επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις με ένα σόου που συζητήθηκε ιδιαίτερα, ενώ προηγουμένως είχαν εμφανιστεί ο Dr. Dre, ο Snoop Dogg, η Eminem, η Mary J. Blige και ο Kendrick Lamar μαζί στο Super Bowl του 2022.

Η χρονιά των επετείων για τον Jay-Z

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Jay-Z γιορτάζει σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, Reasonable Doubt, συμπληρώνει 30 χρόνια, ενώ το The Blueprint γιορτάζει την 25η επέτειό του.

Παράλληλα, η οκταμερής σειρά ντοκιμαντέρ JAŸ-Z in 8 παρουσιάζει πτυχές της μουσικής διαδρομής και της καλλιτεχνικής εξέλιξής του. Ο ίδιος έχει περιγράψει το The Blueprint ως το άλμπουμ μέσα από το οποίο αισθάνθηκε ότι είχε πλέον καθιερωθεί στη μουσική βιομηχανία.

Διαβάστε επίσης