Μπιάνκα Σενσόρι: Η τολμηρή πόζα πάνω στον Κάνιε Γουέστ και το αστραφτερό κορμάκι που εντυπωσίασε

Snapshot Η Μπιάνκα Σενσόρι πόζαρε με κορμάκι διακοσμημένο με στρας πάνω στον σύζυγό της Κάνιε Γουέστ πριν από συναυλία στην Τζακάρτα.

Ο Κάνιε Γουέστ φορούσε λευκή ολόσωμη φόρμα και μάσκα που κάλυπτε το πρόσωπό του, σύμφωνα με το στυλ της περιοδείας Ye Live Concert Tour.

Η φωτογραφία αναδεικνύει το εκκεντρικό στυλ του ζευγαριού, που έχει γίνει συχνά αντικείμενο συζήτησης.

Η Σενσόρι βρέθηκε στην Ινδονησία για να στηρίξει τον Γουέστ στη συναυλία του στις 24 Οκτωβρίου στο στάδιο Gelora Bung Karno.

Η Αυστραλή αρχιτέκτονας συνοδεύει συχνά τον Γουέστ σε δημόσιες εμφανίσεις, επιλέγοντας μη συμβατικά και τολμηρά σύνολα. Snapshot powered by AI

Η Μπιάνκα Σενσόρι γνωρίζει καλά πώς να μετατρέψει ακόμη και μία παρασκηνιακή φωτογραφία σε ένα εντυπωσιακό fashion statement. Και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε ούτε κόκκινο χαλί ούτε κάποια λαμπερή πρεμιέρα για να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής.

Η 31χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε στα Instagram Stories της μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται με ένα εφαρμοστό κορμάκι διακοσμημένο με αστραφτερά στρας, λίγο πριν από τη συναυλία του ράπερ στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Σενσόρι ποζάρει πάνω στον σύζυγό της, ο οποίος φορά λευκή ολόσωμη φόρμα και μάσκα που καλύπτει το πρόσωπό του, ακολουθώντας την ιδιαίτερη αισθητική των εμφανίσεών του στο πλαίσιο της περιοδείας Ye Live Concert Tour.

Η φωτογραφία αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την εκκεντρική εικόνα του ζευγαριού, που τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει τις κοινές του εμφανίσεις σε αντικείμενο συζήτησης.

Στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ στην Ινδονησία

Η Μπιάνκα Σενσόρι βρέθηκε στην Τζακάρτα για να στηρίξει τον σύζυγό της, ο οποίος εμφανίστηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο στάδιο Gelora Bung Karno, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Λίγο πριν ανεβεί στη σκηνή, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια, με τη Σενσόρι να μοιράζεται τις εικόνες με τους ακολούθους της.

Η Αυστραλή αρχιτέκτονας έχει συνοδεύσει τον Γουέστ σε πολλές από τις επαγγελματικές και δημόσιες εμφανίσεις του, επιλέγοντας συχνά σύνολα που ξεπερνούν τα όρια της συμβατικής μόδας.

https://www.instagram.com/p/De-EYLWBtY6/

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