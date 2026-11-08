Από το «Stranger Things» στο «Better Call Saul»: 5 spin-offs που αξίζουν την προσοχή μας

Όταν ένα spin-off μπορεί να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Από το «Stranger Things» στο «Better Call Saul»: 5 spin-offs που αξίζουν την προσοχή μας
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  • Το spin-off του «Stranger Things», «Other Worlds: A Stranger Things Adventure», θα κάνει πρεμιέρα το 2028 και αποτελεί prequel που εκτυλίσσεται το 1955 στο Μάριον της Νεβάδα.
  • Το «Better Call Saul» ολοκληρώθηκε μετά από έξι σεζόν, εστιάζοντας στην ιστορία του δικηγόρου Τζίμι ΜακΓκιλ, και απέσπασε θετικές κριτικές για την ερμηνεία του Μπομπ Όντενκερκ.
  • Το «House of the Dragon» είναι prequel του «Game of Thrones», σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης στο HBO και έχει ήδη ανανεωθεί για τέταρτη σεζόν.
  • Το «Frasier», spin-off του «Cheers», προβλήθηκε από το 1993 έως το 2004, κέρδισε 37 Primetime Emmy και επέστρεψε το 2023 με νέα σειρά που δεν είχε την ίδια επιτυχία.
  • Το «The Good Fight» συνεχίζει το «The Good Wife» με νέα θεματολογία που περιλαμβάνει κοινωνικά ζητήματα όπως ρατσισμό και πολιτική πόλωση, εστιάζοντας στη δικηγόρο Diane Lockhart και τις νέες προκλήσεις της.
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Σε ρυθμούς «Stranger Things» κινούνται οι φανατικοί των σειρών φαντασίας, καθώς η ανακοίνωση του spin-off του δημοφιλούς τηλεοπτικού σύμπαντος του Netflix έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Η νέα σειρά, με τίτλο «Other Worlds: A Stranger Things Adventure», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028, μεταφέροντας τους θεατές στο 1955, στο Μάριον της Νεβάδα.

Το πρώτο teaser επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα prequel, με την ιστορία να εκτυλίσσεται αρκετές δεκαετίες πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς. Αν και οι πληροφορίες για την πλοκή παραμένουν περιορισμένες, οι δημιουργοί Ματ και Ρος Ντάφερ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η νέα παραγωγή θα φωτίσει γεγονότα που συνδέονται με το παρελθόν του Χένρι Κριλ.

Και μπορεί το νέο κεφάλαιο του σύμπαντος του «Stranger Things» να βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, ωστόσο η τηλεοπτική ιστορία έχει αποδείξει πως ένα επιτυχημένο spin-off μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στην αρχική σειρά, ακόμη και να ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Ανάμεσα στα spin-offs που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αναμφίβολα το «Better Call Saul». Η σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από έξι σεζόν, επέστρεψε στο σύμπαν του «Breaking Bad», επιλέγοντας να αφηγηθεί την ιστορία ενός χαρακτήρα που είχε ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών: του Σολ Γκούντμαν. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τζίμι ΜακΓκιλ, ένας δικηγόρος με αμφιλεγόμενες μεθόδους και αρκετές προσωπικές αδυναμίες, ο οποίος σταδιακά εγκαταλείπει την προηγούμενη ταυτότητά του και μετατρέπεται στον γνωστό νομικό εκπρόσωπο του υποκόσμου. Ο Μπομπ Όντενκερκ ενσάρκωσε τον ήρωα, προσφέροντας μια ερμηνεία που αποτέλεσε ένα από τα δυνατά χαρτιά της παραγωγής.

Το «House of the Dragon» είναι μια αμερικανική δραματική σειρά φαντασίας, δημιουργοί της οποίας είναι οι Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και Ράιαν Τζ. Κόνταλ, για λογαριασμό του HBO. Πρόκειται για prequel του «Game of Thrones», βασισμένο στο βιβλίο του Μάρτιν «Φωτιά & Αίμα», που κυκλοφόρησε το 2018. Η ιστορία εκτυλίσσεται περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και καταγράφει την αρχή του τέλους του Οίκου των Ταργκάρυεν, εστιάζοντας στις εξελίξεις που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο της δυναστείας, γνωστό ως «Χορός των Δράκων». Η σειρά σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης από την πρώτη κιόλας ημέρα προβολής της, καταρρίπτοντας τα ρεκόρ πρεμιέρας στην ιστορία του HBO. Η επιτυχία του πρώτου επεισοδίου ήταν τέτοια, ώστε το δίκτυο ανακοίνωσε την ανανέωσή της για δεύτερη σεζόν λίγες μόλις ημέρες αργότερα. Στις 13 Ιουνίου 2024, μάλιστα, επιβεβαιώθηκε και η παραγωγή τρίτου κύκλου, ενώ αναμένεται και τέταρτη σεζόν!

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το «Frasier». Η σειρά γεννήθηκε μέσα από την επιτυχία του «Cheers», δίνοντας στον αγαπημένο χαρακτήρα του Φρέιζερ Κρέιν τη δική του τηλεοπτική διαδρομή. Με πρωταγωνιστή τον Κέλσι Γκράμερ, η κωμωδία έκανε πρεμιέρα στο NBC τον Σεπτέμβριο του 1993 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2004, ύστερα από 11 σεζόν και 264 επεισόδια. Η υπόθεση ακολουθεί τον ψυχίατρο Φρέιζερ Κρέιν, ο οποίος εγκαταλείπει τη Βοστώνη και επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Σιάτλ, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Η νέα του καθημερινότητα περιλαμβάνει αρκετές οικογενειακές ανατροπές, καθώς καλείται να συγκατοικήσει με τον πατέρα του, Μάρτιν, έναν συνταξιούχο αστυνομικό, ενώ βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με τον μικρότερο αδελφό του, Νάιλς, επίσης ψυχίατρο. Το «Frasier» δεν άργησε να αποκτήσει τη δική του θέση στην τηλεοπτική ιστορία, αποδεικνύοντας ότι ένα spin-off μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα στην αρχική παραγωγή. Η αποδοχή από κοινό και κριτικούς αποτυπώθηκε και στα βραβεία του, καθώς απέσπασε συνολικά 37 Primetime Emmy, ενώ κέρδισε για πέντε συνεχόμενες χρονιές το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς. Το 2023, ο Κέλσι Γκράμερ επέστρεψε στον εμβληματικό ρόλο μέσα από μια νέα σειρά με τον ίδιο τίτλο, η οποία προβλήθηκε στο Paramount+, χωρίς όμως να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Το «The Good Fight» συνέχισε την ιστορία του επιτυχημένου «The Good Wife» και για πολλούς ξεπέρασε τη φήμη του! Δημιουργοί είναι οι Ρόμπερτ και Μισέλ Κινγκ, οι οποίοι επέλεξαν να επιστρέψουν σε ένα γνώριμο τηλεοπτικό σύμπαν, αυτή τη φορά μέσα από μια διαφορετική οπτική και με μια νέα σειρά προκλήσεων για τους πρωταγωνιστές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διακεκριμένη δικηγόρος Diane Lockhart, η οποία βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν χάνει όλες τις οικονομίες της, καθώς και τη σύνταξή της, εξαιτίας ενός μεγάλου οικονομικού σκανδάλου. Μαζί με τη βαφτιστήρα της και την πρώην συνάδελφό της αναγκάζεται να εγκαταλείψει το προηγούμενο επαγγελματικό της περιβάλλον και να ενταχθεί σε ένα νέο δικηγορικό γραφείο στο Σικάγο, με κυρίως Αφροαμερικανούς συνεργάτες. Η νέα αυτή αρχή φέρνει τις ηρωίδες αντιμέτωπες με διαφορετικές επαγγελματικές και προσωπικές προκλήσεις, ενώ η σειρά διευρύνει τη θεματολογία της, αγγίζοντας ζητήματα όπως ο ρατσισμός, οι κοινωνικές ανισότητες, η πολιτική πόλωση και η λειτουργία του αμερικανικού δικαστικού συστήματος.

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