Speed On: Μία ασφάλεια αυτοκίνητου που μας επιβραβεύει όταν οδηγούμε με υπευθυνότητα

Για τους περισσότερους από εμάς, το όχημα με το οποίο πραγματοποιούμε τις καθημερινές μετακινήσεις μας έχει εξελιχθεί σε μία προέκταση του εαυτού μας, καθώς είναι αυτό που μας επιτρέπει να παραμένουμε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας εντός και εκτός γραφείου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως έχουμε εξασφαλίσει μία ασφάλεια αυτοκίνητου, η οποία θα μας προσφέρει μία ασφαλιστική κάλυψη στα μέτρα μας, δηλαδή ανάλογη των απαιτήσεων που επιβάλλουν οι μετακινήσεις μας. Κάπου εδώ, βέβαια, προκύπτει το εξής ερώτημα: Ποια είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου που αξίζει όντως την εμπιστοσύνη μας; Και ειδικότερα, ποια είναι τα κριτήρια που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη, πριν ανανεώσουμε την ασφάλειά μας;

Για να απαντήσουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα, αρκεί να αναρωτηθούμε τι αποζητούμε από μία ασφαλιστική κάλυψη. Αν υπάρχουν δύο πράγματα, λοιπόν, που μας ενδιαφέρουν όλους ανεξαιρέτως, σίγουρα, το πρώτο είναι η ασφάλεια και το δεύτερο, η μείωση του κόστους των μετακινήσεων μας. Και, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουμε, υπάρχει μία ασφάλεια που μας επιβραβεύει, βοηθώντας μας να διαμορφώσουμε μία καλύτερη οδηγική συμπεριφορά και να απολαμβάνουμε ακόμη περισσότερα προνόμια.

Speed Οn σημαίνει πως απολαμβάνουμε μία ολιστική προστασία στα μέτρα μας

Μπορεί όλοι να μοιραζόμαστε το ίδιο οδικό δίκτυο, όμως, οι οδηγοί διαφέρουμε μεταξύ μας. Ακριβώς γι’ αυτό, χρειάζεται να επενδύσουμε σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης, το οποίο θα προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες και φυσικά, τον προϋπολογισμό μας. Πιο αναλυτικά, χρειαζόμαστε μία ασφάλεια που θα μας προσφέρει απόλυτη κάλυψη και μεγάλη ευελιξία στο συμβόλαιό μας, διαρκή και άμεση υποστήριξη ενώ βρισκόμαστε καθοδόν, καθώς και επιπλέον υπηρεσίες εξυπηρέτησης, οι οποίες θα μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε ξέγνοιαστοι τις διαδρομές μας. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούμε να τα βρούμε στο Speed On, ένα πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε οδηγό. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία οχήματος και του οδηγού, ο υποψήφιος ασφαλισμένος μπορεί να συγκρίνει το κόστος και τις καλύψεις των διαφορετικών προγραμμάτων, να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του και να λάβει μία εξατομικευμένη πρόταση ασφάλισης.

Μία ψηφιακή, διαδραστική εξυπηρέτηση με ταχύτητα και ευκολία

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως μία αξιόπιστη ασφάλεια δεν αρκεί για να αισθάνεται απόλυτα σίγουρος ένας οδηγός. Χρειάζεται να μπορεί να έχει πρόσβαση στις δυνατότητες που του προσφέρει το συμβόλαιό του. Ακριβώς για αυτό, η Generali ασφάλεια αυτοκινήτου δίνει στον οδηγό την ευκαιρία να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της ασφάλισής του, πάντα και παντού, μέσα από την οθόνη του κινητού του και της εφαρμογής MyGenerali. Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός μπορεί να έχει στη διάθεσή του όλες τις παροχές της ασφάλισής του online, να απολαμβάνει μία διαδραστική εμπειρία εξυπηρέτησης σε πραγματικό χρόνο, να υποβάλει νέα αιτήματα και να παρακολουθεί την πορεία τους, να καταγράψει τη ζημιά του οχήματός του με video κλήση, να καλέσει την οδική βοήθεια και να βλέπει την πορεία του οδηγού που καταφθάνει στο σημείο σε real time.

Ένα ψηφιακό εργαλείο που υπολογίζει τα ασφάλιστρα του αυτοκίνητου

Όσοι από εμάς έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο στο παρελθόν, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε την ασφάλεια αυτοκινήτου που μας εξυπηρετεί καλύτερα, θα εκπλαγούμε ευχάριστα γνωρίζοντας πως πλέον, έχουμε την ευκαιρία να υπολογίσουμε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου μας και συνεπώς, να διαμορφώσουμε τη δική μας ασφάλεια αυτοκινήτου με τέσσερα απλά βήματα. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε, είναι να επισκεφθούμε την επίσημη ιστοσελίδα της Generali και να αξιοποιήσουμε το εργαλείο υπολογισμού ασφαλίστρων, το οποίο θα μας οδηγήσει στην πιο προνομιακή ασφάλιση αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό μας. Πιο αναλυτικά, στη σελίδα της Generali θα μας ζητηθούν κάποια στοιχεία του οχήματος και κάποια δικά μας προσωπικά στοιχεία, ενώ έπειτα θα έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις καλύψεις και το κόστος τους, ώστε να επιλέξουμε το πρόγραμμα που μας καλύπτει καλύτερα. Επιπλέον, μπορούμε να προσθέσουμε και προαιρετικές καλύψεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας.

Η υπηρεσία My Drive που μας ανταμείβει όταν οδηγούμε με υπευθυνότητα

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ναι μεν, μία αξιόπιστη ασφάλεια αυτοκινήτου μας προσφέρει άμεση και άψογη εξυπηρέτηση όταν χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε δήλωση ατυχήματος, ενώ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στη φροντίδα του ατυχήματος, ωστόσο, εμείς είμαστε εκείνοι που με την οδηγική μας συμπεριφορά θα κάνουμε πιο ασφαλείς τις μετακινήσεις μας. Αυτό μας παρακινεί να κάνουμε και η Generali μέσω της προηγμένης εφαρμογής My Drive, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία της τηλεματικής και μας επιτρέπει να μειώσουμε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου μας, αποκτώντας μία πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Καταγράφοντας τις διαδρομές μας μέσω του My Drive, κερδίζουμε έκπτωση στο ασφάλιστρο του αυτοκινήτου μας, ενώ όσο πιο υψηλό είναι το «Σκορ Οδηγικής Συμπεριφοράς», δηλαδή όσο μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα δείχνουμε στον δρόμο, τόσο πιο μεγάλη έκπτωση κερδίζουμε. Επιπλέον, το My Drive μας προσφέρει τον δικό μας σύμβουλο ασφαλούς οδήγησης στο smartphone μας, χρήσιμες συμβουλές που αφορούν στην εξοικονόμηση καυσίμων και τη συντήρηση του αυτοκινήτου μας.

Η μεγάλη οικογένεια της Generali μας προσκαλεί να γίνουμε και εμείς μέλη της

Έχει σημασία να αναφέρουμε πως η Generali είναι μία εταιρία που οραματίζεται και επιδιώκει έμπρακτα ένα ασφαλέστερο μέλλον, φροντίζοντας για τη ζωή και τα όνειρα των ασφαλισμένων της. Μάλιστα, μέσα στο 2022 εγκαινίασε μία νέα εποχή για την ασφάλιση, θέλοντας να μεταδώσει το μήνυμα της προστασίας και της πρόληψης. Πλέον, περισσότεροι από 2.500 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι βρίσκονται δίπλα μας ανά πάσα στιγμή, με ειδικά καταρτισμένα στελέχη που θα βρουν τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί. Κάπως έτσι, η μεγάλη αυτή οικογένεια διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο και μας προσκαλεί να γίνουμε και εμείς μέλη της, απολαμβάνοντας μία αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής μας διαδρομής.

Συνοψίζοντας, όσοι έχουμε μετατρέψει το αυτοκίνητό μας σε πραγματικό «βοηθό» της καθημερινότητάς μας, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μία ολοκληρωμένη ασφάλεια αυτοκινήτου, η οποία θα μας καλύπτει για παν ενδεχόμενο και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις οδηγικές μας συνήθειες, εξοικονομώντας χρήματα από το κόστος χρήσης του οχήματός μας. Ακριβώς για αυτό, η ιστοσελίδα της Generali είναι ο ψηφιακός προορισμός που χρειάζεται να επισκεφθούμε, για να απολαμβάνουμε ακόμη πιο ασφαλείς μετακινήσεις και συγχρόνως, μία ανεπανάληπτη εμπειρία ασφάλισης καθοδόν.