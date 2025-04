Το Red Bull φέρνει τη Formula 1 στην Αθήνα στο πιο extreme event της χρονιάς

Ζήστε κι εσείς την απόλυτη εμπειρία του Red Bull Showrun by ALUMIL που θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου στο αεροδρόμιο Τατοΐου. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας εδώ!



Μπορεί η Ελλάδα να μην φιλοξενεί Grand Prix της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές συγκινήσεις από τον κόσμο της Formula 1! Σε συνέχεια του επικού Red Bull Showrun by ALUMIL που τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε ταρακουνήσει τη Θεσσαλονίκη, η 6 φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Red Bull Racing έρχεται αυτή τη φορά στην Αθήνα, σε ένα υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσετε!



Στις 31 Μαΐου, το αεροδρόμιο Τατοΐου θα μεταμορφωθεί σε πίστα υψηλών επιδόσεων, φιλοξενώντας ένα άνευ προηγουμένου show – όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα παγκόσμια δεδομένα. Κι αυτό διότι στο Red Bull Showrun by ALUMIL, θα συνδυαστούν για πρώτη φορά, έξι διαφορετικές μορφές μηχανοκίνητου αθλητισμού! Σε μία πολυσχιδή εκδήλωση που υπόσχεται εικόνες, ήχους και μυρωδιές που όποιος βιώσει από κοντά, δεν θα ξεχάσει ποτέ!

Τι θα απολαύσετε όμως αν εξασφαλίσετε μία πολυπόθητη θέση στις κερκίδες; Προφανώς, μεγάλη πρωταγωνίστρια θα είναι η RB7 – το μονοθέσιο με το οποίο η Red Bull Racing σάρωσε το 2011. Μία αγωνιστική σεζόν κατά την οποία κατέκτησε τον τίτλο κατασκευαστών αλλά κι εκείνο τον οδηγών, διά χειρός Sebastian Vettel. Σημειώνοντας 12 νίκες, 18 pole positions, 10 ταχύτερους γύρους και 27 βάθρα, αριθμοί που την έχρισαν ως ένα από τα πιο πετυχημένα μονοθέσια στην ιστορία του σπορ.



Όμως δεν είναι τα επιτεύγματά της αυτά που θα σας σηκώσουν από τη θέση σας στην κερκίδα. Το σαγηνευτικό αισθητικά και αδιανόητα αποδοτικό αεροδυναμικά μονοθέσιο, κρύβει το καλύτερο στα σωθικά του. Αναφερόμαστε στον V8 κινητήρα 2400cc που εξασφαλίζει το απόλυτο τραγούδι για τα αυτιά. Όσοι βρεθείτε την τελευταία ημέρα του Μάη στο Red Bull Showrun by ALUMIL θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πεμπτουσία της F1, το χαρακτηριστικό που έκανε τους παλαιότερους να λατρέψουν το σπορ - τον ήχο. Τον εκκωφαντικό ήχο!

Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας που με το πάτημα το γκαζιού θεριεύει και φτάνει τις 18.000 στροφές/λεπτό, ουρλιάζει τόσο δυνατά, τόσο απόκοσμα, που το «τραγούδι» του θα μείνει χαραγμένο στον σκληρό δίσκο του μυαλού σας, δίχως δυνατότητα διαγραφής.



Ο άνθρωπος που θα κληθεί να δαμάσει τον «ταύρο» και να χορέψει μαζί του ώστε να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό εκ των τυχερών που θα εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους μέσω του more.com, είναι ο Patrick Friesacher. Πρώην οδηγός Formula 1, με 11 εκκινήσεις και 3 βαθμούς στο ενεργητικό του, που είναι ο μακροβιότερος οδηγός της Red Bull Racing. Ξεσήκωσε 160.000 κόσμου με φόντο τον Θερμαϊκό, θα το κάνει και τώρα.

Όμως δεν θα είναι μόνος του, αφού θα παρελάσει μία ολόκληρη αρμάδα από αθλητές υψηλού επιπέδου, προερχόμενοι από διάφορες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό που πρώτη φορά στην Ελλάδα θα συνδυαστεί με Formula 1, είναι το MotoGP! Οι φίλοι της μοτοσικλέτας έχουν ενθουσιαστεί με την είδηση της έλευσης του Dani Pedrosa – ενός εκ των πιο «καυτών» ονομάτων στην ιστορία του σπορ. Ο Ισπανός θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με την KTM Factory Racing RC16, στην απόλυτη κόντρα ανάμεσα στους 2 και τους 4 τροχούς!



Το «παρών» θα δώσει ένας ακόμα κορυφαίος στο είδος του αθλητής, ο εξαιρετικός drifter «Mad Mike» Whiddett. Εφοδιασμένος με αρκετές δόσεις τρέλας, αλλά και αρκετά σετ λάστιχα για το θηριώδες Mazda RX-7, που θα θέλει να αφήσει ανεξίτηλα χαραγμένο το αποτύπωμα των ελαστικών του στον διάδρομο του Τατοΐου. Και να τα βάλει με θεωρητικά πιο γρήγορους αντιπάλους, επιδιώκοντας να σε κερδίσει, πηγαίνοντας παντού… με το πλάι!



Όλα αυτά θα συμβαίνουν επί εδάφους. Όμως, το υπερθέαμα δεν θα περιοριστεί εκεί. Όσοι τυχεροί βρεθούν στο Red Bull Showrun by ALUMIL θα πρέπει ενίοτε να έχουν το βλέμμα και στον ουρανό. Διότι εκεί, θα δούμε πράγματα που θα κόβουν την ανάσα. Συνεχή ακροβατικά από το ελικόπτερο των Racing Bulls που περιστρέφεται με τρόπους που δεν μπορείς να φανταστείς, αλλά και πτήσεις πολλών… G από τον Dario Costa! Ως μετρ των αεροβατικών πτήσεων, ο Πορτογάλος θα βρεθεί στα πηδάλια του ευέλικτου μα συνάμα ανθεκτικού Zivko Edge 540, εκτελώντας τη δική του εναέρια χορογραφία.

Τη σύνθεση των «ταύρων» εδάφους-αέρος συμπληρώνει ένας Έλληνας - ο Δημήτρης Κολλιάκος. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής paramotor ξάφνιασε ευχάριστα το κοινό στη συμπρωτεύουσα και έρχεται δίχως φόβο αλλά πολύ πάθος, να μπει σφήνα στα… εναέρια θηρία και κάνοντας πράγματα πέρα από τη λογική των κοινών θνητών που θα παρακολουθούμε το παράτολμο πρόγραμμά του.



