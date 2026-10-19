Τον Νοέμβριο ανακαλύπτουμε στο Lidl House Athens τους ρόλους του ελαιόλαδου στην κουζίνα μας

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Τον Νοέμβριο ανακαλύπτουμε στο Lidl House Athens τους ρόλους του ελαιόλαδου στην κουζίνα μας
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Μια συνταγή μάς δίνει τα υλικά και τις αναλογίες τους, καθώς και τα βήματα που θα ακολουθήσουμε για να ετοιμάσουμε ένα πιάτο. Η ελληνική κουζίνα, όμως, έχει και μικρά μυστικά που δεν τα βρίσκεις σε βιβλία και site μαγειρικής. Ακόμα και όταν πρόκειται για φαγητά που τρώμε από παιδιά, όπως τα λαδερά και οι πίτες, υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο να ανακαλύψουμε για αυτά.

Το ίδιο ισχύει για το ελαιόλαδο: το χρησιμοποιούμε καθημερινά, έχει τη δικιά του θέση σε κάθε κουζίνα, αλλά πόσο καλά γνωρίζουμε τους ρόλους του σε αυτή; Τους ρόλους αυτούς μάς προσκαλούν να γνωρίσουμε τα πρώτα τέσσερα διαδραστικά σεμινάρια μαγειρικής του Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου καθώς είναι αφιερωμένα στο «Ελαιόλαδο, την ψυχή της διατροφής μας». Μάλιστα, η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν, ενώ κάθε τυχερή δήλωση που κληρώνεται εξασφαλίζει είσοδο για δύο άτομα.

Lidl

Τι θα μάθουμε στα πρώτα σεμινάρια του Lidl House Athens

Το πρώτο σεμινάριο ξεκινάει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου με «Το λάδι στην ελληνική κουζίνα» και στις 14 Νοεμβρίου ακολουθούν «Τα λαδερά». Στη συνέχεια, στις 21 Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στις «Παραδοσιακές πίτες», ενώ στις 28 Νοεμβρίου το Lidl House Athens μας κάνει «Το κυριακάτικο τραπέζι». Και οι τέσσερις θεματικές, αν και διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ανακαλύπτουν τη γεύση, τα αρώματα και τις διαφορετικές χρήσεις του ελαιόλαδου μέσα από πιάτα που αγαπάμε καθημερινά, συνδέοντας την καθημερινή του χρήση με την ελληνική γαστρονομική παράδοση.

Σε περίπτωση που όλα αυτά σάς φαίνονται ενδιαφέροντα, αλλά διστάζετε να δηλώσετε συμμετοχή γιατί μπορεί να μην είστε πολύ εξοικειωμένοι με την κουζίνα, αξίζει να επισημάνουμε πως δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία! Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα, από αρχάριους έως έμπειρους, ενώ τα απαραίτητα υλικά και ο εξοπλισμός παρέχονται από το Lidl House Athens.

Lidl

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα σεμινάρια, αρκεί να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Lidl House Athens επιλέγοντας το πρόγραμμα (ή τα προγράμματα) που σας ενδιαφέρει. Μετά τη λήξη της κάθε προθεσμίας γίνεται κλήρωση, από την οποία προκύπτουν οι συμμετέχοντες και οι επιλαχόντες. Όσοι επιλεγούν ενημερώνονται τηλεφωνικά και μέσω email με τις απαραίτητες πληροφορίες, ενώ κάθε τυχερή δήλωση αφορά τον ενδιαφερόμενο και ένα επιπλέον άτομο της επιλογής του.

Lidl

Better Living στη Στοά Αρσακείου

Όλα τα σεμινάρια θα φιλοξενούνται στο Lidl House Athens, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον νέο χώρο 670 τ.μ. της Lidl Ελλάς στην ανανεωμένη Στοά Αρσακείου, ο οποίος αναδεικνύει την ελληνική γαστρονομία ως μια ζωντανή κληρονομιά που διατηρεί τη σύνδεσή της με τον τόπο, τις πρώτες ύλες και την εποχικότητα, ενώ εξελίσσεται δημιουργικά μέσα από τη σύγχρονη γνώση και τις νέες διατροφικές τάσεις. Resident Chef είναι ο Δήμος Μπαλόπουλος, ενώ το πρόγραμμα λειτουργίας του Lidl House Athens θα περιλαμβάνει εργαστήρια μαγειρικής, masterclasses, οινογνωσίες και συζητήσεις για τη διατροφή και τη βιωσιμότητα.

Lidl

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Lidl Ελλάς κάνει πράξη το Better Living, φέρνοντας την ευεξία και τη βιωσιμότητα πιο κοντά στην καθημερινότητα όλων μας. Και τα πρώτα σεμινάρια του Lidl House Athens αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να γνωρίσουμε αυτήν τη φιλοσοφία στην πράξη!

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