ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024

Νέες αποκαλύψεις για το σκάναδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο «κάδρο»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024
Δε λέει να κοπάσει η θύελλα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού μετά την περίπτωση της «γαλάζιας» πολιτεύτριας, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στο «κάδρο» μπαίνει ένας ακόμη μεγαλοκτηνορόφος που έλαβε, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ κατά το έτος 2024.

Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Θεσσαλός μεγαλοκτηματίας Κωνσταντίνος Ούτρας, ο οποίος μιλώντας στο Open δηλώνει αθώος και ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι: «Ελέγχομαι κάθε χρόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν έρχονται ευρωπαικά κλιμάκια και κάνουν ελέγχους στην Θεσσαλία, η μονάδα μου είναι πρότυπη και επειδή δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα, συνήθως οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ τους έφερναν σε εμένα για έλεγχο, γιατί πληρούσα τους όρους. Δεν έχω, λοιπόν, να φοβηθώ κάτι. Τα δηλώνω όλα και έχω επισημάνει ξανά, αν δείτε τους τζίρους που έχει η μονάδα μου, θα καταλάβετε αν δικαιούμαι ή όχι χρήματα.»

Όσον αφορά το δημοσίευμα που τον θέλει να είναι ταγμένος σε κόμμα και να κάνει πολυτελή ζωή, ο ίδιος απαντά στο Open: «Όποιος βρει την υπογραφή μου ότι είμαι γραμμένος σε κάποιο κόμμα και έχω ψηφίσει μία φορά, να μου τη φέρει. Πολυτέλεια... δεν ξέρω... ακόμα σπίτι δικό μου δεν έχω, στου πατέρα μου μένω.»

ΟΠΕΚΕΠΕ - Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Ήταν νόμιμες οι επιδοτήσεις, δεχόμαστε άδικη επίθεση»

Την ώρα που βρίσκεται στο «στόχαστρο» προκαταρκτικής έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, όσο και μέλη της οικογένειάς της, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου εξακολουθεί να τονίζει ότι οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες και πως η ίδια αλλά και ο σύζυγός της, Χρήστος Μαγειρίας, έχουν στοχοποιηθεί άδικα.

«Οι αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» τονίζει η πολιτεύτρια της ΝΔ στο Star.

«Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές»

Την αθωότητα του υποστήριξε και ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτίδου, Χρήστος Μαγειρίας με δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες, επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό του STAR, δηλώνοντας πως «είναι καθαρός».

«Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός», δηλώνει μιλώντας στο STAR ο Χρήστος Μαγειρίας, σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 5 Αυγούστου από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ, εν μέσω δημοσιευμάτων που την εμπλέκουν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 2.500.000 εκατ. ευρώ που φέρεται να έχει εισπράξει μαζί με τον σύζυγό της.

Ακόμη, ο σύντροφος της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, απαντά για τις επιδοτήσεις αλλά και για τα πολυτελή οχήματα που έχουν προκαλέσει σάλο στα social media.

Σχετικά με τις επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 1.400.000 εκατ. ευρώ ο Χρήστος Μαγειρίας αναφέρει: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο.

Τι απαντά για τη Φεράρι

«Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα... Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις», ξεκαθαρίζει ο Χρήστος Μαγειρίας.

